Arsenal mất Mikel Merino dài hạn: Cơ hội để Myles Lewis-Skelly bước ra ánh sáng Chấn thương nghiêm trọng của Mikel Merino buộc HLV Mikel Arteta phải tìm kiếm giải pháp mới tại tuyến giữa, nơi tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly được kỳ vọng sẽ tạo nên đột phá.

Arsenal vừa phải nhận một gáo nước lạnh trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi tân binh Mikel Merino dính chấn thương gãy chân nghiêm trọng. Việc tiền vệ người Tây Ban Nha dự kiến phải nghỉ thi đấu phần lớn thời gian còn lại của mùa giải không chỉ là tổn thất về nhân sự, mà còn là bài toán chiến thuật hóc búa đối với HLV Mikel Arteta trong giai đoạn cam go nhất.

Myles Lewis-Skelly có thể thay thế Mikel Merino ở giữa sân.

Lỗ hổng từ sự vắng mặt của Mikel Merino

Kể từ khi cập bến Emirates, Merino đã nhanh chóng khẳng định vai trò của một thủ lĩnh đa năng. Với khả năng bao quát sân ấn tượng, anh đóng vai trò như một cầu thủ kiến thiết lùi sâu, đồng thời là một chốt chặn phòng ngự chắc chắn. Sự linh hoạt của cựu sao Real Sociedad giúp Arteta dễ dàng xoay chuyển các trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Mất đi Merino đồng nghĩa với việc Arsenal mất đi một quân bài chiến lược có khả năng tranh chấp trên không và điều tiết nhịp độ xuất sắc. Dù Kai Havertz có thể lùi sâu để hỗ trợ, nhưng nhu cầu về một tiền vệ trung tâm thực thụ để duy trì sự cân bằng cho hệ thống của "Pháo thủ" đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Myles Lewis-Skelly: Từ hậu vệ trái trở lại vòng tròn trung tâm

Trong bối cảnh đó, Myles Lewis-Skelly nổi lên như một giải pháp nội bộ đầy tiềm năng. Từng được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ trái mùa trước, tài năng trẻ này đã bộc lộ những hạn chế nhất định về khả năng phòng ngự một đối một. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng đây là thời điểm thích hợp để trả sản phẩm ưu tú của lò Hale End về vị trí tiền vệ sở trường.

Tại khu vực giữa sân, Lewis-Skelly có thể phát huy tối đa điểm mạnh nhất của mình: khả năng cầm bóng và thoát pressing thượng hạng. Việc được thi đấu ở trung tâm, với sự bọc lót từ các trung vệ đẳng cấp phía sau, sẽ giúp tuyển thủ trẻ người Anh tự tin hơn trong các tình huống thực hiện đường chuyền tịnh tiến bóng lên phía trên.

Đây là thời điểm thích hợp để Myles Lewis-Skelly khẳng định giá trị bản thân.

Sự an toàn từ Christian Norgaard

Bên cạnh phương án trẻ hóa với Lewis-Skelly, Arteta vẫn còn một lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn là Christian Norgaard. Chuyển đến từ Brentford, tiền vệ người Đan Mạch ban đầu được xem là phương án dự phòng. Tuy nhiên, khả năng đọc tình huống và sự ổn định trong các pha xử lý bóng gần đây cho thấy anh đã bắt đầu hòa nhập tốt với triết lý của đội bóng.

Quyết định giữa sức trẻ đột biến của Lewis-Skelly hay sự điềm tĩnh của Norgaard sẽ là chìa khóa định đoạt sức mạnh tuyến giữa của Arsenal trong thời gian tới. Dù chọn phương án nào, áp lực lên vai Mikel Arteta là rất lớn khi mỗi sai lầm vào thời điểm này đều có thể khiến "Pháo thủ" trả giá đắt trong cuộc đua đến ngôi vương.