Arsenal nắm 79% cơ hội vào tứ kết Champions League trước màn tái đấu Leverkusen Siêu máy tính Opta dự báo Arsenal có xác suất đi tiếp vượt trội nhờ điểm tựa Emirates và lịch sử ủng hộ, dù thiếu vắng nhạc trưởng Martin Odegaard trong trận lượt về.

Theo phân tích chuyên sâu từ siêu máy tính của Opta, Arsenal đang nắm giữ lợi thế áp đảo để vượt qua Bayer Leverkusen trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League. Dữ liệu từ hàng ngàn mô phỏng chỉ ra rằng đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta có xác suất giành chiến thắng ngay trong 90 phút thi đấu chính thức tại sân nhà Emirates lên tới 69,8%.

Ngược lại, khả năng đại diện từ nước Đức tạo nên cú sốc chỉ vỏn vẹn 12,8%, trong khi tỷ lệ trận đấu kết thúc với kết quả hòa là 17,9%. Tính chung cả hai lượt trận, siêu máy tính tin rằng xác suất đi tiếp của đội bóng thành London đạt mức 79%.

Điểm tựa lịch sử và bản lĩnh tại Emirates

Niềm tin của giới chuyên môn hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào lịch sử tham dự các giải đấu châu Âu của Arsenal. Trong quá khứ, "Pháo thủ" đã giành quyền đi tiếp ở 17 trên tổng số 20 lần thi đấu các vòng loại trực tiếp khi có được kết quả thắng hoặc hòa ở trận lượt đi trên sân khách. Trận hòa 1-1 tại BayArena tuần trước, dù đầy khó khăn, vẫn là một kết quả có lợi về mặt chiến thuật cho thầy trò Arteta.

Kịch bản (90 phút) Xác suất (%) Arsenal thắng 69,8% Hòa 17,9% Leverkusen thắng 12,8% Arsenal đi tiếp 79,0%

Bên cạnh đó, tinh thần của các cầu thủ đang ở mức cao. Dù Kai Havertz phải chờ đến quả phạt đền ở cuối trận lượt đi mới có thể gỡ hòa, nhưng việc được trở về thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ giúp Arsenal triển khai lối chơi pressing tầm cao hiệu quả hơn so với khi phải đối mặt với hệ thống phòng ngự kỷ luật của Leverkusen tại Đức.

Thách thức nhân sự và sự trở lại của Ben White

Để hiện thực hóa những con số thống kê, Arsenal phải giải quyết bài toán thiếu vắng trụ cột. Huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận Jurrien Timber chắc chắn vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất là sự vắng mặt của đội trưởng Martin Odegaard. Nhạc trưởng người Na Uy sẽ bỏ lỡ trận thứ sáu liên tiếp, để lại khoảng trống lớn trong khả năng sáng tạo tại khu vực trung lộ.

Đáng chú ý, hậu vệ Ben White đã chính thức trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng gia cố hàng thủ. Sự góp mặt của White là cực kỳ cần thiết để đối phó với một Leverkusen đầy lỳ lợm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kasper Hjulmand.

Áp lực từ lịch thi đấu khắc nghiệt

Dù đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Arsenal phải đối mặt với lịch thi đấu vô cùng căng thẳng. Việc phải căng sức trên cả hai mặt trận danh giá nhất là Champions League và giải quốc nội, kết hợp với trận chung kết Carabao Cup gặp Manchester City vào cuối tuần này, đang đặt ra bài toán lớn về quản trị thể lực.

Nhìn chung, Leverkusen dù không có phong độ ổn định tại Bundesliga nhưng đã chứng minh họ là đối thủ không dễ bị khuất phục khi từng ngăn chặn chuỗi thắng của Arsenal. Đội chủ sân Emirates cần cải thiện tối đa khả năng tận dụng cơ hội, điều họ đã làm chưa tốt trong chuyến hành quân đến Đức, để không chỉ giành vé vào tứ kết mà còn tạo đà tâm lý hưng phấn trước cuộc đụng độ quan trọng với Man City.