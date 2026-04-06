Arsenal nắm giữ 97% cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh bất chấp cú sốc tại các giải đấu cúp Dù giấc mơ ăn bốn tan vỡ sau thất bại tại Carabao Cup và FA Cup, siêu máy tính Opta vẫn đánh giá khả năng vô địch Premier League của Arsenal lên tới 97%.

Những người hâm mộ Arsenal vừa trải qua một tuần lễ đầy biến động với những cảm xúc trái chiều. Giấc mơ về một cú ăn bốn lịch sử của đoàn quân Mikel Arteta đã chính thức khép lại sau trận thua Manchester City tại chung kết Carabao Cup và thất bại trước Southampton tại FA Cup. Tuy nhiên, tại đấu trường quan trọng nhất là Ngoại hạng Anh, vị thế của đội chủ sân Emirates vẫn chưa hề bị lung lay.

Sức mạnh tuyệt đối từ những con số thống kê

Bất chấp những nghi ngại về việc Arsenal có thể "hụt hơi" trong giai đoạn nước rút như kịch bản hơn 20 năm về trước, siêu máy tính Opta lại đưa ra một cái nhìn lạc quan hơn rất nhiều. Hiện tại, Pháo thủ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 70 điểm, tạo ra khoảng cách 9 điểm so với Manchester City (đội còn một trận chưa đấu).

Dữ liệu phân tích chỉ ra rằng, cơ hội đăng quang của Arsenal tại giải đấu số một xứ sở sương mù lên tới 97%. Đáng chú ý, sau những thất bại liên tiếp ở các giải đấu cúp, tỷ lệ này chỉ sụt giảm vỏn vẹn 0,77%. Điều này minh chứng cho sức mạnh ổn định và bản lĩnh mà thầy trò Arteta đã xây dựng tại sân chơi quốc nội mùa này. Dự kiến, số điểm mà đội bóng thành London có thể đạt được vào cuối mùa sẽ dao động trong khoảng 84-85 điểm.

Arsenal vẫn có những điểm tựa để mơ về chiếc cúp Ngoại hạng Anh.

Trận "chung kết" mùa giải tại Etihad

Dù nắm lợi thế lớn, mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào ngày 19 tháng 4, thời điểm Arsenal làm khách trên sân Etihad. Đây được xem là trận đấu quyết định ngôi vương của cả mùa giải. Nếu Manchester City giành chiến thắng, cơ hội 3% ít ỏi hiện tại của họ sẽ tăng vọt, mở ra khả năng cho một cuộc lật đổ ngoạn mục.

Ngược lại, nếu Pháo thủ đứng vững trước áp lực tại Etihad, chiếc cúp bạc Premier League coi như đã nằm chắc trong tay họ. Manchester City dù vừa có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Liverpool tại FA Cup với cú hat-trick của Erling Haaland, nhưng họ vẫn cần một phép màu để san lấp khoảng cách điểm số mênh mông tại đấu trường chính.

Cục diện Top 4 và cuộc chiến trụ hạng đầy kịch tính

Bên cạnh cuộc đua vô địch, cuộc chiến giành vé dự Champions League cũng đang dần ngã ngũ. Manchester United dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick đang bay cao ở vị trí thứ ba với 86,33% cơ hội trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Aston Villa cũng củng cố vững chắc vị trí thứ tư sau chiến thắng trước West Ham, nâng tỷ lệ góp mặt tại Champions League lên mức 77,38%.

Ở chiều hướng ngược lại, Chelsea dù vừa thắng tưng bừng 7-0 trước Port Vale ở FA Cup nhưng lại tỏ ra hụt hơi ở giải vô địch quốc gia với chỉ 10,12% cơ hội lọt vào top 5. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất đang gọi tên Tottenham Hotspur. Sau khi sa thải Igor Tudor chỉ sau 44 ngày và bổ nhiệm Roberto De Zerbi, Spurs vẫn chưa thể đổi vận.

De Zerbi cần phải làm nhiều việc để giúp Tottenham trụ hạng.

Thất bại 0-3 trước Nottingham Forest đã khiến khả năng xuống hạng của Tottenham tăng lên hơn gấp đôi, đạt mức 26,33%. Trong khi Burnley và Wolves gần như đã chắc suất xuống chơi tại Championship, West Ham hiện là ứng cử viên nặng ký thứ ba cho suất xuống hạng với tỷ lệ 58,14%. Có thể thấy, sự phân hóa tại Ngoại hạng Anh đang diễn ra cực kỳ mạnh mẽ, nơi Arsenal hướng tới vinh quang rực rỡ còn các đối thủ cùng thành phố lại đang run rẩy trước bờ vực thẳm.