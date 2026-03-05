Arsenal nắm quyền tự quyết vô địch Ngoại hạng Anh: Cần bao nhiêu điểm để lên ngôi? Man City sẩy chân mở ra cơ hội vàng cho Arsenal. Thầy trò Mikel Arteta hiện nắm quyền tự quyết với lộ trình điểm số rõ ràng để giải cơn khát vô địch Premier League.

Giải Ngoại hạng Anh vừa trải qua một vòng đấu bản lề, làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua đến ngôi vương. Trong khi Arsenal bản lĩnh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong chuyến làm khách đầy cạm bẫy trước Brighton & Hove Albion, thì tại Etihad, đương kim vô địch Manchester City đã bất ngờ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Arsenal sở hữu lợi thế cực lớn sau chiến thắng trước Brighton & Hove Albion.

Bước ngoặt từ Etihad và sự trỗi dậy của Pháo thủ

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola dù hai lần vươn lên dẫn trước nhưng lại để Nottingham Forest – đội bóng đang ở nhóm cuối bảng – cầm hòa kịch tính với tỷ số 2-2. Trận hòa này không chỉ khiến Man City mất điểm mà còn tước đi quyền tự quyết của họ trong cuộc đua vô địch. Ngược lại, Arsenal đã tận dụng triệt để thời cơ để củng cố vị thế dẫn đầu, vượt qua giai đoạn bất ổn hồi tháng 2 khi từng đánh rơi điểm số trước Brentford và Wolves.

Hiện tại, Arsenal đang đứng trước cơ hội lịch sử khi giải đấu chỉ còn 8 vòng đấu. Ngay cả khi Man City thắng trận đá bù với Crystal Palace, quyền kiểm soát vận mệnh vẫn nằm trọn trong tay đội bóng Bắc London. Nếu giành chiến thắng trong tất cả các trận còn lại, Pháo thủ sẽ đạt tối đa 91 điểm, vượt xa con số 87 điểm mà Man City có thể chạm tới.

Forest giành lại 1 điểm trên sân Etihad.

Ba kịch bản tại Etihad và lộ trình đăng quang

Trận đại chiến trực tiếp tại sân vận động Etihad vào tháng 4 tới được xem là "trận chung kết" của cả mùa giải. Tuy nhiên, nhờ khoảng cách an toàn vừa tạo lập, Arsenal có nhiều phương án để toan tính:

Kịch bản 1 - Arsenal thắng tại Etihad: Đây là kịch bản lý tưởng nhất. Khi đó, thầy trò Arteta chỉ cần giành thêm 15 điểm (tương đương 5 trận thắng) trong 7 trận còn lại để chắc chắn lên ngôi.

Đây là kịch bản lý tưởng nhất. Khi đó, thầy trò Arteta chỉ cần giành thêm 15 điểm (tương đương 5 trận thắng) trong 7 trận còn lại để chắc chắn lên ngôi. Kịch bản 2 - Hai đội chia điểm: Arsenal sẽ cần tích lũy thêm 18 điểm từ 7 trận đấu khác để bảo vệ ngôi đầu, với giả định Man City sẽ thắng toàn bộ các trận đấu còn lại của họ.

Arsenal sẽ cần tích lũy thêm 18 điểm từ 7 trận đấu khác để bảo vệ ngôi đầu, với giả định Man City sẽ thắng toàn bộ các trận đấu còn lại của họ. Kịch bản 3 - Arsenal thất bại: Đây là thử thách cực đại, buộc Pháo thủ phải thắng tuyệt đối tất cả các trận đấu còn lại để đảm bảo chức vô địch đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003/2004.

Lợi thế "địa lợi" và yếu tố tâm lý chiến

Một chi tiết đáng chú ý là lịch thi đấu đang ủng hộ tối đa cho Arsenal. Trong 8 vòng đấu cuối cùng, Pháo thủ chỉ phải rời khỏi London duy nhất một lần để hành quân tới Manchester. Việc hạn chế di chuyển giúp các trụ cột duy trì thể lực trong bối cảnh phải căng sức tại Champions League và FA Cup. Bên cạnh đó, sức ép tâm lý cũng có thể được giải tỏa nếu họ đạt kết quả tốt tại trận chung kết Carabao Cup sắp tới tại Wembley.

Liệu Pháo thủ có bước lên bục cao nhất vào cuối mùa giải?

Dù đang nắm ưu thế, HLV Mikel Arteta vẫn cần có sự xoay tua nhân sự hợp lý để tránh rủi ro chấn thương. Cuộc đua Ngoại hạng Anh luôn chứa đựng những bất ngờ đến phút cuối, và sự tập trung tối đa là chìa khóa để Arsenal hoàn thành sứ mệnh lịch sử sau hai thập kỷ chờ đợi.