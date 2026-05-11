Arsenal nắm quyền tự quyết vô địch Ngoại hạng Anh sau trận thắng West Ham Thắng tối thiểu West Ham, Arsenal chỉ cần giành thêm 5 điểm trong 2 trận còn lại để chính thức lên ngôi vô địch bất chấp nỗ lực bám đuổi từ Manchester City.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước West Ham đã đưa Arsenal đến rất gần chiếc cúp bạc Ngoại hạng Anh sau nhiều năm chờ đợi. Tại London Stadium, đoàn quân của Mikel Arteta không trình diễn một lối đá hoa mỹ thường thấy, thay vào đó là sự lầm lì và bản lĩnh cần thiết của một nhà vô địch tương lai. Khoảnh khắc VAR từ chối bàn thắng của đội chủ nhà đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng với người hâm mộ Pháo thủ, 3 điểm trọn vẹn mới là giá trị cốt lõi.

Arsenal có chiến thắng nghẹt thở trên sân West Ham.

Toán học cho ngôi vương: Arsenal nắm quyền tự quyết

Cục diện Ngoại hạng Anh hiện đã trở nên vô cùng rõ ràng. Manchester City còn 3 trận đấu trong tay và chỉ có thể đạt tối đa 83 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc Arsenal chỉ cần giành thêm 5 điểm trong 2 vòng đấu cuối cùng để chắc chắn đăng quang, bất chấp mọi nỗ lực từ phía thầy trò Pep Guardiola. Đội bóng của Arteta hiện chỉ còn cách vạch đích một cú tăng tốc cuối cùng.

Kịch bản lý tưởng nhất cho Pháo thủ có thể xuất hiện ngay trong tuần này. Manchester City sẽ có cuộc đối đầu với Crystal Palace vào giữa tuần. Nếu nhà đương kim vô địch không thể giành chiến thắng, Arsenal sẽ đứng trước cơ hội định đoạt mùa giải ngay ở trận đấu kế tiếp gặp Burnley – đội bóng đã chính thức xuống hạng.

Áp lực nghẹt thở đè nặng lên Manchester City

Trong trường hợp Manchester City đánh bại Crystal Palace, khoảng cách giữa hai đội sẽ được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Khi đó, áp lực sẽ đè nặng lên từng bước chạy của các cầu thủ Man xanh trong chuyến làm khách đến sân của Bournemouth. Đây không phải là thử thách dễ dàng khi Bournemouth vẫn đang chiến đấu quyết liệt cho vị trí thứ sáu nhằm tranh vé dự cúp châu Âu.

Man City khó lòng tạo ra cuộc lật đổ trong phần còn lại của mùa giải.

Nếu cuộc đua kéo dài đến vòng đấu cuối cùng, hiệu số bàn thắng bại có thể trở thành yếu tố then chốt. Hiện tại, Manchester City đang kém Arsenal 2 bàn về chỉ số này. Tuy nhiên, với lợi thế tâm lý và điểm số hiện có, quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay đội bóng thành London.

Nhiệm vụ của Mikel Arteta lúc này là giữ cho các học trò sự tỉnh táo và lạnh lùng cần thiết. Burnley có thể là chướng ngại cuối cùng trước khi Arsenal bước vào ngày hội lịch sử. Tại giai đoạn nhạy cảm này, mỗi đường bóng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn mang sức nặng của cả một lịch sử câu lạc bộ đang chờ sang trang.