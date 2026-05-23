Arsenal nâng cúp và kỷ nguyên Pep Guardiola khép lại tại ngày hạ màn Ngoại hạng Anh Vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh chứng kiến Arsenal nâng cúp sau 22 năm, cuộc chiến sinh tử của Tottenham và lời chia tay đầy cảm xúc của Pep Guardiola tại Man City.

Mùa giải Ngoại hạng Anh sẽ khép lại trong sự phấn khích vào Chủ nhật này khi 10 trận đấu đồng loạt khởi tranh. Đây không chỉ là thủ tục hạ màn mà còn là một chương cuối đầy kịch tính với cuộc chiến sinh tử ở nhóm cuối bảng và những biến số khó lường trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Trong khi Arsenal đã lên ngôi vô địch, ba tấm vé dự Champions League còn lại cũng đã sớm thuộc về Manchester City, Manchester United và Aston Villa. Tuy nhiên, tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng vẫn trải dài từ đỉnh cao vinh quang đến vực thẳm xuống hạng và những lời chia tay mang tính biểu tượng của giải đấu.

Arsenal và khoảnh khắc lịch sử tại Selhurst Park

Sau 22 năm chờ đợi, người hâm mộ Arsenal cuối cùng cũng được chứng kiến đội bóng con cưng nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh. Nghi thức đăng quang sẽ diễn ra sau trận đấu với Crystal Palace. Ngôi vương của "Pháo thủ" đã được xác nhận từ thứ Tư sau khi Manchester City sảy chân trước Bournemouth.

HLV Mikel Arteta tiết lộ ông đã đón nhận tin vui này theo cách giản dị nhất: một buổi tiệc nướng cùng gia đình. Việc giành được danh hiệu sau hơn 6 năm dẫn dắt là minh chứng cho sự kiên trì của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Cảm xúc sẽ còn bùng nổ hơn nếu Arsenal tiếp tục đánh bại Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League sắp tới tại Budapest.

Cuộc chiến trụ hạng khốc liệt giữa hai đại diện London

Kịch bản ở nhóm cuối bảng hiện chỉ còn xoay quanh hai cái tên: Tottenham Hotspur và West Ham. Một trong hai đội bóng lâu đời này sẽ phải nói lời chia tay giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Spurs vẫn còn nguy cơ rớt hạng.

Spurs đang nắm lợi thế với 38 điểm, hơn West Ham 2 điểm. Đội bóng khu vực Bắc London chỉ rớt hạng nếu để thua Everton trên sân nhà, đồng thời West Ham giành chiến thắng trước Leeds. Đối với West Ham, họ không còn quyền tự quyết và buộc phải thắng đồng thời trông chờ một cú sảy chân từ đối thủ cạnh tranh.

Cánh cửa châu Âu và lời chia tay của các huyền thoại

Liverpool đang nắm quyền tự quyết cho vị trí thứ 5 khi tiếp đón Brentford tại Anfield. Chỉ cần 1 điểm, đoàn quân của HLV Arne Slot sẽ bảo đảm suất dự Champions League mùa tới. Đáng chú ý, việc Aston Villa vô địch Europa League có thể mở ra cơ hội cho bóng đá Anh có đại diện thứ 6 tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, với điều kiện Villa phải giữ được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Trận đấu tại Anfield cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Mohamed Salah có thể sẽ khoác áo The Kop lần cuối cùng. Những mâu thuẫn gần đây giữa ngôi sao người Ai Cập và HLV Arne Slot khiến tương lai của anh trở nên bất định. Slot đã từ chối xác nhận khả năng ra sân của Salah, tạo nên một dấu hỏi lớn cho người hâm mộ trước giờ bóng lăn.

Khép lại kỷ nguyên Pep Guardiola tại Manchester City

Thông tin gây chấn động nhất chính là việc Pep Guardiola xác nhận rời Manchester City sau một thập kỷ thống trị. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã biến Man City thành một thế lực tuyệt đối với lối bóng đá thay đổi hoàn toàn bộ mặt của giải đấu.

Pep chuẩn bị chia tay Man City.

"Tôi biết thời gian của mình đã hết," Pep chia sẻ đầy cảm xúc. Ông khẳng định những kỷ niệm và tình yêu dành cho câu lạc bộ sẽ là điều bất tử. Trận đấu với Aston Villa sẽ là lần cuối cùng ông đứng trên băng ghế chỉ đạo tại Ngoại hạng Anh. Hiện tại, Enzo Maresca đang được xem là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm di sản khổng lồ mà Pep để lại tại sân Etihad.