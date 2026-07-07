Arsenal nhắm Aaron Wan-Bissaka thay thế Ben White: Bước đi chiến lược của Mikel Arteta Trong bối cảnh Ben White rục rịch rời Emirates, Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka từ West Ham nhằm bổ sung chất thép và khả năng đánh chặn cho hành lang cánh phải.

Arsenal đang bước vào một kỳ chuyển nhượng đầy biến động với trọng tâm là tái thiết hàng phòng ngự. Theo các nguồn tin uy tín, đội bóng Bắc London đã đưa Aaron Wan-Bissaka vào danh sách mục tiêu rút gọn để thay thế Ben White, người đang đứng trước khả năng chia tay sân Emirates ngay trong mùa hè này.

Aaron Wan-Bissaka lọt tầm ngắm Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Kịch bản chia tay Ben White

Dù là nhân tố quan trọng trong sơ đồ của HLV Mikel Arteta, tương lai của Ben White tại London đang trở nên bất định. Tuyển thủ Anh hiện nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh, châu Âu và đặc biệt là các đội bóng giàu tiềm lực tài chính tại Trung Đông. Xu hướng ra nước ngoài thi đấu đang được xem là bến đỗ tiềm năng nhất cho hậu vệ này.

Đáng chú ý, tiến độ đàm phán gia hạn hoặc chuyển nhượng của White đang bị trì hoãn do chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng mà anh gặp phải vào cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản ban lãnh đạo Arsenal đẩy nhanh kế hoạch tìm kiếm một phương án thay thế xứng tầm để duy trì tính cạnh tranh cho đội hình.

Aaron Wan-Bissaka: "Quái kiệt" phòng ngự 1v1

Cái tên Aaron Wan-Bissaka nổi lên như một lựa chọn thực tế và chất lượng. Ở tuổi 28, cựu sao Manchester United vẫn giữ vững vị thế là một trong những hậu vệ có khả năng phòng ngự tay đôi xuất sắc nhất xứ sở sương mù. Sau khi West Ham United xuống hạng, hậu vệ này dự kiến sẽ được phép rời đi, mở ra cơ hội lớn cho các đội bóng lớn.

Bộ phận tuyển trạch của Arsenal đánh giá rất cao bộ kỹ năng đặc thù của Wan-Bissaka. Trong khi Jurrien Timber mang lại sự linh hoạt và khả năng kéo bóng, Wan-Bissaka sẽ là mảnh ghép bổ sung hoàn hảo với khả năng đánh chặn và vô hiệu hóa các tiền đạo cánh đẳng cấp. Đây là yếu tố mà Arteta cực kỳ chú trọng khi đối đầu với các đối thủ chơi pressing tầm cao hoặc sở hữu những cá nhân đột biến ở biên.

Cuộc đua giành chữ ký và danh sách của Arteta

Chiến lược gia Mikel Arteta cùng Giám đốc thể thao Andrea Berta không chỉ đặt cược vào một cái tên. Họ đã lập ra một danh sách gồm 11 ứng viên tiềm năng cho vị trí hậu vệ phải. Bên cạnh Wan-Bissaka, những cái tên đình đám khác như Jules Kounde (Barcelona) và Ezri Konsa (Aston Villa) cũng đang nằm trong tầm ngắm và được phân tích kỹ lưỡng.

Hiện tại, Arsenal không đơn độc trong thương vụ này. Cả Everton và gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce đều đã đánh tiếng muốn sở hữu chữ ký của hậu vệ 28 tuổi. Tuy nhiên, sức hút từ việc tham dự Champions League và dự án tham vọng của Pháo thủ có thể là yếu tố quyết định giúp họ chiếm ưu thế.

Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng các bước kiểm tra chi tiết đối với Wan-Bissaka đã được Arsenal tiến hành. Việc Ben White ngày càng rời xa Emirates đang trở thành động lực chính thúc đẩy Pháo thủ sớm kích hoạt thương vụ này để ổn định nhân sự trước khi mùa giải mới bắt đầu.