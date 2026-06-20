Arsenal nhắm Alex Scott: Toan tính của Mikel Arteta nhằm duy trì vị thế thống trị Để bảo vệ ngai vàng Ngoại hạng Anh, Arsenal đang nhắm đến Alex Scott của Bournemouth như một phương án chiến lược nhằm chia lửa cho bộ đôi Declan Rice và Martin Zubimendi.

Khi Arsenal chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng Ngoại hạng Anh, Mikel Arteta và các cộng sự hiểu rõ một thực tế nghiệt ngã: sự đình trệ chính là khởi đầu của suy thoái. Để duy trì vị thế thống trị, "Pháo thủ" buộc phải dấn thân vào những vùng lãnh địa mới trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi sự chú ý của giới mộ điệu đang đổ dồn vào các ngôi sao tấn công, thì những biến động ở tuyến giữa mới là chìa khóa sống còn cho chiến dịch sắp tới.

Arsenal đang đánh tiếng muốn chiêu mộ Scott.

Hồ sơ của một "kẻ xuyên phá" tuyến giữa

Ở tuổi 22, Alex Scott không còn là cái tên xa lạ với những nhà tuyển trạch hàng đầu xứ sở sương mù. Hành trình của anh là một câu chuyện độc đáo về sự vươn lên, từ đội bóng không chuyên Guernsey đến các học viện của Southampton, Bournemouth và tỏa sáng rực rỡ tại Bristol City. Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Championship mùa giải 2021-22 là minh chứng đanh thép cho tài năng thiên bẩm của tiền vệ này.

Điều khiến Scott trở nên đặc biệt trong mắt Arteta chính là khả năng kiểm soát bóng trong không gian hẹp và sự quyết đoán khi kéo bóng xuyên thủng tuyến tiền vệ đối phương. Đây là những phẩm chất hiếm có, từng được anh thể hiện từ khi còn là một thiếu niên trong các cuộc đối đầu nảy lửa tại giải hạng Nhất Anh.

Số liệu thống kê ấn tượng

Dưới sự nhào nặn của HLV Andoni Iraola, Alex Scott đã tiến hóa thành một trong những tiền vệ tịnh tiến bóng xuất sắc nhất châu Âu. Dữ liệu từ mùa giải 2025-26 chỉ ra những con số biết nói:

21% số pha chạm bóng của Scott kết thúc bằng các tình huống kéo bóng lên phía trước ít nhất 5 mét.

số pha chạm bóng của Scott kết thúc bằng các tình huống kéo bóng lên phía trước ít nhất 5 mét. Xếp thứ 4 trong số các tiền vệ phòng ngự tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu về khả năng tịnh tiến bóng.

trong số các tiền vệ phòng ngự tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu về khả năng tịnh tiến bóng. Đá chính 34/37 trận mùa trước, cho thấy nền tảng thể lực đã được cải thiện đáng kể.

Người hâm mộ Arsenal chắc chắn chưa quên khoảnh khắc Scott khiến khán đài Emirates câm lặng khi ghi bàn thắng quyết định giúp Bournemouth đánh bại chính "Pháo thủ" hồi tháng 4. Giờ đây, chính nạn nhân của khoảnh khắc đó lại đang muốn sở hữu anh để gia cố sức mạnh đội hình.

Lời giải cho bài toán quá tải của Rice và Zubimendi

Tại sao một nhà vô địch như Arsenal lại khao khát thêm một tiền vệ trung tâm? Câu trả lời nằm ở sự khắc nghiệt của lịch thi đấu. Trong mùa giải vừa qua, bộ đôi Declan Rice và Martin Zubimendi đã phải "cày ải" với cường độ khủng khiếp. Rice đã chơi tổng cộng 4.454 phút (chiếm 78,1% tổng thời gian thi đấu), trong khi Zubimendi cũng chạm mốc 4.292 phút.

Với việc cả hai trụ cột đều đang phải dốc sức cho World Cup trong màu áo tuyển Anh và Tây Ban Nha, rủi ro về thể lực và chấn thương trong mùa giải mới là điều hiện hữu. Sự đa năng của Alex Scott – người có thể đảm nhận tốt cả vai trò số 6, số 8 và số 10 – chính là giải pháp xoay tua lý tưởng mà Arteta đang tìm kiếm.

Arteta luôn cho thấy 1 tầm nhìn dài hạn thông qua những quyết định trên TTCN.

Tầm nhìn dài hạn và sự cầu toàn của Arteta

Chiến lược chiêu mộ Alex Scott gợi nhớ đến cách David Raya từng thay thế Aaron Ramsdale trong khung gỗ – một sự tăng cường dựa trên sự cầu toàn và tầm nhìn dài hạn hơn là sự cấp thiết nhất thời. Trong bối cảnh hàng tiền vệ Arsenal từng có thời điểm lung lay do chấn thương của Martin Odegaard hay Mikel Merino, việc bổ sung một nhân tố có tư duy của người chiến thắng như Scott là bước đi khôn ngoan.

HLV Andoni Iraola từng nhận định Scott là mẫu cầu thủ "hoàn thiện một cách đáng kinh ngạc". Không chỉ mạnh ở khả năng cầm bóng, anh còn sở hữu trung bình 12,2 đóng góp phòng ngự mỗi trận và lối chơi cực kỳ kỷ luật. Nếu cập bến Emirates, Scott không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho các đàn anh mà còn có cơ hội nâng tầm bản thân dưới sự chỉ đạo của Arteta, tương tự cái cách Declan Rice đã vươn tới những đỉnh cao mới.

Trong bối cảnh các thương vụ bom tấn khác có thể trở nên quá đắt đỏ, Alex Scott nổi lên như một lựa chọn thực tế, chất lượng và đầy tiềm năng để Arsenal tiếp tục duy trì ách thống trị tại bóng đá Anh.