Arsenal nhắm chiêu mộ Endrick: Lời giải cho sự thiếu ổn định của Viktor Gyokeres Mikel Arteta đang cân nhắc đưa tài năng trẻ Endrick về sân Emirates nhằm nâng cấp hỏa lực, trong bối cảnh chân sút chủ lực Viktor Gyokeres chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Arsenal đang bước vào giai đoạn then chốt trong việc tái thiết hàng công khi hiệu suất ghi bàn của đội bóng không duy trì được sự ổn định cần thiết. Mục tiêu hàng đầu hiện nay là Endrick, tiền đạo 19 tuổi thuộc biên chế Real Madrid, người được kỳ vọng sẽ thay thế hoặc nâng cấp vị trí mà Viktor Gyokeres đang đảm nhận tại sân Emirates.

Nỗi thất vọng mang tên Viktor Gyokeres

Trong kỳ chuyển nhượng trước, Arsenal đã chi ra một số tiền khổng lồ để đưa tuyển thủ Thụy Điển - Viktor Gyokeres về London. Tuy nhiên, màn trình diễn của chân sút này đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Gyokeres gặp khó khăn trong việc thuyết phục giới chuyên môn rằng anh là mẫu tiền đạo số 9 thực thụ, có thể mang lại hiệu suất ghi bàn đều đặn để giúp Pháo thủ chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Gyokeres vẫn chưa chơi đúng như kỳ vọng.

Sự thiếu ổn định của Gyokeres, kết hợp với kịch bản Gabriel Jesus dự kiến rời đi, cùng những nghi ngờ về tương lai của Leandro Trossard và Gabriel Martinelli, đã buộc Mikel Arteta phải tìm kiếm một phương án tấn công đa năng hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Sự trỗi dậy của Endrick tại Ligue 1

Trái ngược với tình cảnh của Gyokeres, Endrick đang trải qua quãng thời gian bùng nổ dưới dạng cho mượn tại Lyon. Tại Ligue 1, tiền đạo người Brazil đã tìm lại được bản năng sát thủ vốn bị mai một trong thời gian ngồi dự bị tại Real Madrid dưới thời cựu huấn luyện viên Xabi Alonso. Cha của anh, ông Douglas Sousa, từng bày tỏ sự thất vọng khi Real Madrid đã lấy đi "sân chơi" của con trai ông quá lâu.

Đang có những tin đồn cho rằng Arsenal nhắm đến Endrick.

Tại Pháp, Endrick trở thành một hiện tượng với hàng loạt màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là trong trận đấu đối đầu với PSG. Khả năng hoạt động linh hoạt, có thể đảm nhận cả vai trò tiền đạo trung tâm lẫn dạt cánh của anh rất phù hợp với yêu cầu chiến thuật của Arsenal. Ban huấn luyện tại Emirates tin rằng việc được thi đấu thường xuyên trong hệ thống của Arteta sẽ có lợi cho sự phát triển của Endrick hơn là chờ đợi cơ hội tại Bernabeu.

Cơ hội từ kế hoạch cải tổ của Real Madrid

Về phía Real Madrid, đội bóng này đang đứng trước một mùa hè biến động với kế hoạch cải tổ sâu rộng. Dù ban đầu chỉ định để Endrick đi tu nghiệp, nhưng thực tế tài chính có thể buộc họ phải cân nhắc bán đứt cầu thủ. Arsenal hiện đã thiết lập liên lạc với đại diện của các ngôi sao Madrid, bao gồm cả Arda Guler và đang theo dõi Eduardo Camavinga.

Dù ưu tiên của Endrick vẫn là thành công trong màu áo Real Madrid, nhưng viễn cảnh không có lộ trình rõ ràng lên đội một có thể khiến anh cân nhắc lời mời từ Ngoại hạng Anh. Nếu Arsenal thuyết phục thành công tài năng trẻ này, đây sẽ là một bản hợp đồng mang tính bước ngoặt, khỏa lấp khoảng trống mà Viktor Gyokeres để lại.