Arsenal nhắm Khvicha Kvaratskhelia: Lời giải cho cánh trái và rào cản từ gã khổng lồ PSG

Arsenal đang nghiêm túc cân nhắc việc chiêu mộ Khvicha Kvaratskhelia nhằm hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng trên hàng công của Mikel Arteta. Dù sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh, "Pháo thủ" được dự báo sẽ đối mặt với thách thức cực lớn từ Paris Saint-Germain.

Cơn lốc cánh trái: Lời giải cho sự mất cân bằng

Trong hệ thống chiến thuật hiện tại, cánh phải của Arsenal với sự góp mặt của Bukayo Saka và Martin Odegaard luôn là mũi khoan chủ lực. Tuy nhiên, hành lang đối diện vẫn là nỗi trăn trở của Arteta khi cả Leandro Trossard và Gabriel Martinelli đều thiếu đi sự ổn định và khả năng tạo đột biến cá nhân ở những thời điểm then chốt.

Khvicha Kvaratskhelia đang lọt vào tầm ngắm của Arsenal nhằm nâng cấp hàng công.

Ở tuổi 25, Kvaratskhelia đang ở giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp. "Tay rê bóng siêu hạng" này đã chứng minh đẳng cấp tại Champions League mùa này với thông số ấn tượng: 7 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 11 trận. Đáng chú ý nhất là cú hat-trick vào lưới Chelsea tại vòng 1/8, khẳng định vị thế của một ngôi sao lớn trong các trận cầu đinh.

Tiềm lực tài chính và quyết tâm của Arsenal

Khác với nhiều đối thủ cạnh tranh, Arsenal đang sở hữu một bảng cân đối kế toán cực kỳ lành mạnh. Chuyên gia tài chính Kieran Maguire nhận định trên Standard Sport rằng đội bóng Bắc London hoàn toàn tuân thủ các quy định về Luật công bằng tài chính (FFP) của cả UEFA lẫn Premier League. Tỷ lệ lương trên doanh thu của họ hiện thuộc hàng thấp nhất giải đấu.

Để dồn toàn lực cho thương vụ "bom tấn" này, Giám đốc thể thao Andrea Berta sẵn sàng thực hiện cuộc thanh lọc đội hình mạnh mẽ. Những cái tên như Ben White, Myles Lewis-Skelly hay thậm chí là Gabriel Jesus có thể phải ra đi để gây quỹ. Điều này cho thấy tham vọng rõ rệt của Arsenal trong việc đưa về một siêu sao có khả năng thay đổi hoàn toàn bộ mặt đội bóng.

Phong độ chói sáng tại đấu trường châu lục khiến giá trị chuyển nhượng của cầu thủ Georgia tăng vọt.

Bức tường lửa từ sân Công viên các Hoàng tử

Tuy nhiên, tiền bạc không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành bại. PSG hiện nắm giữ mọi lợi thế trên bàn đàm phán. Đội bóng nước Pháp không có áp lực phải bán đi ngôi sao mà họ từng chiêu mộ từ Napoli với giá 59 triệu bảng. Hơn nữa, Kvaratskhelia vừa cùng PSG đăng quang tại Champions League chỉ sau 6 tháng gia nhập và đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc tại Paris.

Hợp đồng kéo dài đến năm 2029 biến cầu thủ người Georgia thành hạt nhân không thể đụng đến trong dự án tương lai của PSG. Với việc bản thân cầu thủ chưa có dấu hiệu muốn rời đi, cơ hội cho Arsenal vào lúc này là khá mong manh. Dẫu vậy, nếu muốn thực sự vươn tầm trở thành thế lực thống trị danh hiệu bền vững, Kvaratskhelia chính là mẫu cầu thủ mà "Pháo thủ" buộc phải kiên trì theo đuổi.