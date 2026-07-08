Arsenal nhắm Morgan Rogers, Tottenham sẵn sàng phá két 85 triệu bảng vì Junior Kroupi Arsenal xác định Morgan Rogers là mục tiêu ưu tiên để nâng cấp hàng công, trong khi Tottenham gây sốc với kế hoạch chi 85 triệu bảng cho tài năng trẻ Junior Kroupi từ Bournemouth.

Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến những bước đi đầy toan tính từ các ông lớn Premier League. Trong khi Arsenal nỗ lực tìm kiếm sự đột biến cho tuyến giữa và hàng công bằng một cái tên đã khẳng định được năng lực tại Aston Villa, thì Tottenham lại sẵn sàng đặt cược một khoản kinh phí khổng lồ vào tiềm năng của một ngôi sao trẻ.

Arsenal và tham vọng sở hữu Morgan Rogers

Arsenal đã chính thức điền tên Morgan Rogers vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tiền vệ 23 tuổi người Anh đang trải qua quãng thời gian thi đấu bùng nổ trong màu áo Aston Villa, trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Unai Emery. Sự đa năng, khả năng kéo bóng và nhãn quan chiến thuật nhạy bén của Rogers là những yếu tố khiến Mikel Arteta đặc biệt khao khát.

Theo các nguồn tin từ The Athletic, đội chủ sân Emirates đang đẩy mạnh quá trình đàm phán. Arsenal tin rằng Rogers sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để chia lửa cùng Martin Odegaard hoặc đảm nhận vai trò tiền đạo cánh khi cần thiết. Tuy nhiên, việc thuyết phục Aston Villa nhả trụ cột giữa mùa giải chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ về mặt tài chính.

Arsenal săn đón Rogers. (Ảnh: Getty Images)

Tottenham và canh bạc 85 triệu bảng mang tên Junior Kroupi

Đáng chú ý không kém là động thái từ phía Tottenham. Đội bóng của HLV Ange Postecoglou đang chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá lên tới 85 triệu bảng để thuyết phục Bournemouth nhượng lại Junior Kroupi. Ở tuổi 19, tiền đạo người Pháp đang được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất châu Âu với tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng.

Mức phí 85 triệu bảng cho một cầu thủ chưa đầy 20 tuổi cho thấy sự quyết tâm và tham vọng của Spurs trong việc trẻ hóa đội hình. TalkSport cho biết, Tottenham muốn dứt điểm nhanh thương vụ này để tránh sự cạnh tranh từ các đối thủ khác tại lục địa già. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.

Tottenham tiếp tục tham vọng thương vụ Junior Kroupi. (Ảnh: Getty Images)

Liverpool và chiến lược săn tìm ngọc thô

Bên cạnh những thương vụ bom tấn của các đối thủ, Liverpool vẫn duy trì chiến lược tuyển trạch tỉ mỉ. Đội chủ sân Anfield đã gửi yêu cầu tìm hiểu khả năng chiêu mộ Gilberto Mora từ Club Tijuana. Tài năng 17 tuổi người Mexico đang thu hút sự chú ý lớn từ bộ phận chuyển nhượng của The Kop nhờ tiềm năng phát triển vượt trội. Ban lãnh đạo Liverpool hy vọng có thể sớm đạt được thỏa thuận để đưa tiền vệ này về sân Anfield, nhằm củng cố chiều sâu cho tương lai.

Những chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Tại London, Chelsea đang nỗ lực bảo vệ "viên ngọc quý" Jesse Derry trước sự chèo kéo quyết liệt từ Bayern Munich. Tiền vệ 18 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh trong các cấp độ trẻ và Chelsea muốn nhanh chóng chốt một bản hợp đồng dài hạn để đảm bảo tương lai của anh tại Stamford Bridge.

Trong khi đó, PSG đã bắt đầu các cuộc đàm phán với AS Monaco để chiêu mộ Maghnes Akliouche. Tiền vệ 24 tuổi người Pháp đang là linh hồn trong lối chơi của Monaco và PSG coi anh là ưu tiên để nâng cấp chất lượng tuyến giữa. Tại Ligue 1, Toulouse cũng đứng trước khả năng mất Emersonn khi Ipswich Town sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để đưa tiền đạo 21 tuổi người Brazil về Ngoại hạng Anh.

Ở các diễn biến khác, Everton đang nhắm đến hậu vệ Djed Spence của Tottenham để tăng cường hàng thủ, trong khi Inter Miami của Lionel Messi đang nỗ lực ký hợp đồng với thủ môn dày dạn kinh nghiệm Vozinha theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi cầu thủ 40 tuổi này rời Chaves.