Arsenal nhắm Morgan Rogers và Rafael Leao để nâng cấp hàng công sau chung kết Champions League Sau thất bại tại Budapest, HLV Mikel Arteta xác định Morgan Rogers và Rafael Leao là hai nhân tố then chốt để đưa hàng công Pháo thủ vươn lên tầm đẳng cấp thế giới.

Mikel Arteta sẽ dành kỳ nghỉ hè tại Mallorca, Tây Ban Nha để nhìn lại một mùa giải đầy biến động. Dù đã đưa Arsenal lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm, nhưng thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trước Paris Saint-Germain tại chung kết Champions League vẫn là một vết gợn lớn buộc vị chiến lược gia người Tây Ban Nha phải hành động.

Arteta sẽ cần nâng cấp hàng công Arsenal vào hè này.

Bài học từ thống kê đáng báo động tại Budapest

Nhìn vào bảng thành tích, Arsenal có một mùa giải rực rỡ. Tuy nhiên, những số liệu thống kê từ trận chung kết Champions League tại Budapest đã bóc trần một thực tế nghiệt ngã. Arsenal chỉ kiểm soát bóng 24,7% - tỷ lệ thấp nhất của một đội bóng trong trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ mùa 2003/04.

Sự lép vế về mặt thế trận còn được thể hiện qua số đường chuyền. Trong khi toàn đội Arsenal chỉ thực hiện được 196 đường chuyền xuyên suốt trận đấu, một mình tiền vệ Vitinha bên phía PSG đã sở hữu tới 141 lần chạm bóng và chuyền bóng. Arteta có thể lập luận về chiến thuật phòng ngự phản công, nhưng thực tế là PSG đã hoàn toàn áp đặt lối chơi, ép "Pháo thủ" phải co cụm sâu bên phần sân nhà.

Tại giải quốc nội, sự bền bỉ của hàng thủ đã giúp Arsenal có 14 chiến thắng với cách biệt chỉ một bàn. Tuy nhiên, khi đối đầu với những gã khổng lồ châu lục, việc luôn thi đấu trên "lưỡi dao" với một hàng công thiếu đột biến là một canh bạc quá rủi ro.

Sự hoa mỹ trên nền tảng thép: Rogers và Leao

Hàng thủ của Arsenal hiện đã ở đẳng cấp thế giới, nhưng hàng công lại đang thiếu đi những cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu bằng khoảnh khắc siêu sao. Mùa hè năm ngoái, đội bóng đã chi 180 triệu bảng cho Eberechi Eze, Noni Madueke và Viktor Gyokeres, nhưng cả ba đều không thể chen chân vào đội hình chính trong trận cầu quan trọng nhất mùa giải.

Để giải quyết bài toán này, Arteta đã nhắm tới hai mục tiêu chất lượng. Đầu tiên là Morgan Rogers của Aston Villa. Cầu thủ trẻ này sở hữu sự đa năng khi có thể chơi tốt ở cả hai hành lang cánh lẫn vai trò số 10, kết hợp giữa sức mạnh thể chất và tốc độ bùng nổ.

Leao vừa tuyên bố muốn tìm thử thách mới.

Cái tên thứ hai mang tính biểu tượng hơn: Rafael Leao. Ngôi sao của AC Milan vừa đánh tiếng muốn tìm kiếm thử thách mới. Phẩm chất "dị biệt" và khả năng đi bóng một chọi một của Leao chính là thứ vũ khí mà Arsenal đang thiếu để phá vỡ những khối phòng ngự lùi sâu và giảm bớt áp lực cho hàng thủ.

Tầm nhìn về một Arsenal tham vọng hơn

HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal phải "cực kỳ tham vọng" nếu muốn duy trì vị thế dẫn đầu. Đã đến lúc đội chủ sân Emirates không chỉ biết nghiền nát đối thủ bằng sự thực dụng và bền bỉ, mà còn phải biết cách kết liễu trận đấu bằng sự hoa mỹ và đẳng cấp tấn công thượng hạng.

Những quyết định chuyển nhượng trong vài tuần tới sẽ xác định diện mạo của Arsenal trong mùa giải mới. Sự xuất hiện của những ngôi sao như Rogers hay Leao hứa hẹn sẽ mang lại sự cân bằng cần thiết, giúp Pháo thủ không chỉ thống trị quốc nội mà còn sẵn sàng chinh phục đỉnh cao châu Âu một lần nữa.