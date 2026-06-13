Arsenal nhắm sát thủ Christos Tzolis: Lời giải hoàn hảo cho hành lang cánh trái của Mikel Arteta Arsenal nhắm Christos Tzolis với giá 40 triệu euro để nâng cấp hàng công. Ngôi sao của Club Brugge được kỳ vọng giải quyết bài toán ghi bàn ở hành lang cánh trái.

Arsenal đang đẩy mạnh kế hoạch bổ sung nhân sự cho hàng công bằng việc đưa tiền đạo cánh Christos Tzolis của Club Brugge vào tầm ngắm. Để sở hữu chữ ký của tuyển thủ Hy Lạp 24 tuổi, đội chủ sân Emirates dự kiến phải chi ra khoảng 40 triệu euro (tương đương 34,5 triệu bảng). Đáng chú ý, thương vụ này được tiến hành độc lập và không ảnh hưởng đến mục tiêu theo đuổi Morgan Rogers từ Aston Villa.

Cuộc cải tổ sau cú vấp tại Champions League

Dù vừa chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm, Arsenal vẫn phải trải qua nỗi đau khi thất bại trước Paris Saint-Germain tại trận chung kết Champions League sau loạt sút luân lưu. Trận thua nghiệt ngã này đã bộc lộ những hạn chế ở hành lang biên, thúc đẩy Mikel Arteta phải thực hiện một cuộc cải tổ triệt để.

Tzolis có thể chơi linh hoạt nhiều vị trí trên hàng công.

Cả Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đều không duy trì được hiệu suất săn bàn bùng nổ ở mùa giải vừa qua. Với việc hợp đồng của bộ đôi này sẽ đáo hạn vào năm 2027, việc chiêu mộ Christos Tzolis được xem là bước đi chiến lược để làm mới các phương án tấn công. Trước đó, Arsenal từng tiếp cận Kenan Yildiz nhưng bị Juventus từ chối thẳng thừng, buộc họ phải chuyển hướng sang ngôi sao của giải Vô địch quốc gia Bỉ.

Chỉ số ấn tượng của "cỗ máy" ghi bàn Hy Lạp

Christos Tzolis lọt vào mắt xanh của bộ phận tuyển trạch Arsenal nhờ phong độ hủy diệt. Trong mùa giải vừa qua tại Bỉ, anh thể hiện sự vượt trội hoàn toàn với 17 pha lập công và 23 đường kiến tạo. Nếu tính rộng hơn, cầu thủ này đã ghi tới 43 bàn cho Club Brugge sau hai mùa giải, duy trì hiệu suất ổn định trên 20 bàn mỗi mùa trong suốt 3 năm gần đây.

Arsenal đang tính đến chuyện đẩy đi Trossard.

Bên cạnh khả năng dứt điểm, Tzolis còn được đánh giá cao bởi lối chơi thông minh và sự đa năng. Dù thuận chân phải và thường xuyên hoạt động bên cánh trái, anh có thể thích nghi ở mọi vị trí trên hàng công. Sự tinh tế trong việc đưa ra quyết định giúp Tzolis trở thành mẫu cầu thủ ưu tiên lợi ích tập thể - một đặc điểm mà Arteta cực kỳ ưa thích.

Tham vọng vươn tầm tại Premier League

Tzolis từng có kinh nghiệm đối đầu trực tiếp với Arsenal tại đấu trường châu Âu mùa trước. Bản thân cầu thủ này cũng không giấu giếm nguyện vọng được thử sức tại các giải đấu hàng đầu như Anh, Đức hay Tây Ban Nha trong màu áo một câu lạc bộ dự Champions League. Với vị thế hiện tại của Arsenal, sân Emirates rõ ràng là bến đỗ trong mơ để Tzolis khẳng định giá trị bản thân tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.