Arsenal nhắm tái hợp Konstantinos Mavropanos: Giải pháp chiều sâu từ West Ham Arsenal lên kế hoạch đưa trung vệ Konstantinos Mavropanos trở lại London sau khi West Ham xuống hạng, nhằm củng cố chiều sâu hàng thủ và hỗ trợ tân binh Christos Tzolis.

Arsenal đang lên kế hoạch bổ sung lực lượng cho hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Theo Sky Sports, Pháo thủ thành London bất ngờ nhắm đến khả năng tái hợp với trung vệ Konstantinos Mavropanos từ West Ham United.

Mavropanos từng có khoảng thời gian khoác áo Arsenal trước đây. Ảnh: Getty.

Thương vụ này được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi West Ham phải xuống hạng ở mùa giải vừa qua. Đội bóng thành London được dự báo sẽ khó lòng giữ chân các ngôi sao, và trung vệ người Hy Lạp là một trong những cái tên hàng đầu phải ra đi. Mức giá ban đầu khi West Ham chiêu mộ cầu thủ này là 19 triệu bảng, song con số hiện tại có thể dễ chịu hơn rất nhiều cho ngân sách của Arsenal.

Những con số thống kê ấn tượng của Mavropanos

Dù West Ham trải qua một mùa giải thảm họa, cá nhân Konstantinos Mavropanos vẫn sở hữu những thống kê phòng ngự ấn tượng. Tuyển thủ Hy Lạp chiến thắng tới 65% trong các pha tranh chấp tay đôi và có trung bình 3 lần thu hồi bóng mỗi trận. Đây là những con số cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của anh so với thời điểm còn ở sân Emirates.

Điểm nhấn lớn nhất của cựu sao Stuttgart mùa trước là màn trình diễn xuất sắc trước Manchester City. Trong trận đấu đó, anh đã có 10 lần giải nguy, 4 cú chắn bóng và trực tiếp ghi bàn gỡ hòa 1-1, thể hiện bản lĩnh của một trung vệ hàng đầu tại Ngoại hạng Anh.

Toan tính chiến thuật của Mikel Arteta

Sự xuất hiện của trung vệ 28 tuổi được kỳ vọng sẽ tăng cường chiều sâu cho băng ghế dự bị của HLV Mikel Arteta. Đáng chú ý, Arsenal cũng đang ở rất gần việc hoàn tất bản hợp đồng với một ngôi sao Hy Lạp khác là cầu thủ chạy cánh Christos Tzolis từ Club Brugge. Ban lãnh đạo Pháo thủ muốn đưa Mavropanos trở lại để tạo nên một "mối nối" đồng hương, giúp Tzolis dễ dàng thích nghi với môi trường mới.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở cơ hội ra sân thực tế. Arsenal hiện đang sở hữu những trung vệ lệch phải chất lượng như William Saliba hay Jurrien Timber. Bản thân Mavropanos cũng ưu tiên gia nhập một bến đỗ mới đảm bảo suất đá chính thường xuyên khi đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Trong trường hợp Ben White rời đi, Arsenal nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang các mục tiêu đa năng hơn như Ezri Konsa của Aston Villa thay vì một trung vệ thuần túy như Mavropanos. Thị trường chuyển nhượng hè 2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động tại London khi các bên bắt đầu bước vào quá trình đàm phán chính thức.