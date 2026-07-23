Arsenal nhắm Wan-Bissaka giải bài toán khủng hoảng hàng thủ sau chấn thương của Saliba Chấn thương lưng của William Saliba cùng sự vắng mặt của Jurrien Timber buộc Mikel Arteta tìm phương án bổ sung gấp, với Aaron Wan-Bissaka nằm trong tầm ngắm.

Arsenal đã chính thức đưa hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka của West Ham vào danh sách các mục tiêu phòng ngự hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Động thái này xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của HLV Mikel Arteta nhằm gia cố tuyến sau, trong bối cảnh trung vệ trụ cột William Saliba dính chấn thương nghiêm trọng sau World Cup 2026.

Cơn khủng hoảng hàng thủ buộc Arteta phải hành động

Tình hình nhân sự khu phòng tuyến của Arsenal đang rơi vào trạng thái báo động. Trung vệ William Saliba gặp chấn thương lưng nghiêm trọng ở trận bán kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha. Đại diện đội bóng Bắc London xác nhận cầu thủ này không cần phẫu thuật nhưng phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị phục hồi.

Trong tuyên bố chính thức, đại diện Arsenal cho biết: "Các đánh giá chuyên sâu tuần này xác nhận William Saliba bị dính chấn thương lưng và cần một thời gian phục hồi. Việc phẫu thuật không được khuyến nghị, thay vào đó William sẽ bắt đầu chương trình hồi phục được kiểm soát. Anh dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài."

Bên cạnh tổn thất mang tên Saliba, Arsenal cũng không có sự phục vụ của Jurrien Timber ở giai đoạn đầu chuẩn bị tiền mùa giải. Hậu vệ 25 tuổi này dính chấn thương háng nghiêm trọng và đã buộc phải bỏ lỡ chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Hà Lan.

Wan-Bissaka lọt vào tầm ngắm Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Phương án Wan-Bissaka và các mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng

Nhằm lấp đầy khoảng trống ở hàng phòng ngự, HLV Mikel Arteta cùng các cộng sự đã đưa Aaron Wan-Bissaka vào danh sách rút gọn. Cầu thủ 28 tuổi vừa trải qua hai mùa giải thi đấu ấn tượng tại West Ham kể từ khi rời Manchester United với giá 15 triệu bảng vào năm 2024. Tại kỳ World Cup 2026 vừa qua, anh cũng đóng vai trò trụ cột trong màu áo CHDC Congo trước khi dừng bước ở vòng 1/16 trước tuyển Anh.

Tuy nhiên, thương vụ đang gặp trở ngại về mặt tài chính. West Ham định giá Wan-Bissaka ở mức 25 triệu bảng, con số mà ban lãnh đạo Arsenal chưa sẵn sàng chi trả ở thời điểm hiện tại.

Ngoài Wan-Bissaka, Arsenal đang cân nhắc thêm các lựa chọn khác bao gồm Ezri Konsa của Aston Villa và John Stones – trung vệ vừa trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Manchester City. Đối với trường hợp của Konsa, Aston Villa đang đưa ra mức giá lên tới 60 triệu bảng, nhưng nhà vô địch Ngoại hạng Anh chỉ muốn đàm phán xung quanh con số 35 triệu bảng. Việc đàm phán sẽ cần được xúc tiến nhanh chóng khi mùa giải mới đang đến gần.