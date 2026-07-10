Arsenal nhận báo giá 90 triệu bảng cho Bruno Guimaraes: Canh bạc tham vọng của Mikel Arteta Newcastle United ra giá 90 triệu bảng để giải phóng Bruno Guimaraes. Tiền vệ người Brazil đã đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal và sẵn sàng tìm kiếm thử thách tại London.

Kỳ chuyển nhượng Premier League đang nóng lên với thông tin Arsenal đang tiến rất gần đến chữ ký của Bruno Guimaraes. Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Newcastle United đã đưa ra con số cụ thể để khởi động quá trình đàm phán: 90 triệu bảng. Đây là mức phí khổng lồ, đặt Mikel Arteta trước một quyết định mang tính bước ngoặt cho tham vọng thống trị bóng đá Anh.

Mức giá kỷ lục cho một tiền vệ sắp chạm ngưỡng 30

Con số 90 triệu bảng mà ban lãnh đạo Newcastle đưa ra khiến không ít người bất ngờ, đặc biệt khi Bruno Guimaraes sẽ bước sang tuổi 29 vào cuối năm nay. Trong bối cảnh các câu lạc bộ lớn đang ưu tiên trẻ hóa đội hình, việc chi ra gần 100 triệu bảng cho một cầu thủ ở độ tuổi này là một sự cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng đối với đội chủ sân Emirates.

Tuy nhiên, giá trị của tuyển thủ Brazil không chỉ nằm ở những con số trên giấy tờ. Guimaraes hiện được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất Ngoại hạng Anh. Anh sở hữu khả năng điều tiết nhịp độ, thoát pressing thượng hạng và nhãn quan chiến thuật sắc bén – những tố chất mà Mikel Arteta khao khát để hoàn thiện bộ khung trung tuyến của Pháo thủ.

Bruno Guimaraes được cho đã đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal. Ảnh: Getty.

Tầm ảnh hưởng của Selecao và sự nhượng bộ của Chích chòe

Tầm vóc của Bruno Guimaraes đã được khẳng định rõ nét tại kỳ World Cup vừa qua. Với 4 đường kiến tạo thành bàn, anh trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình Selecao. Chính phong độ ổn định và đẳng cấp quốc tế này đã thuyết phục Arsenal rằng anh là mảnh ghép xứng đáng với mức giá kỷ lục.

Về phía Newcastle United, lập trường của đội bóng vùng Đông Bắc đã bắt đầu có sự thay đổi. Sau khi thu về 170 triệu bảng từ việc bán Anthony Gordon và Sandro Tonali, tiềm lực tài chính của "Chích chòe" đã được củng cố đáng kể. Dù không thiếu tiền, nhưng việc nhận được lời đề nghị 90 triệu bảng cho một cầu thủ sắp 29 tuổi vẫn là một thương vụ quá hời mà giới chủ Saudi Arabia khó lòng từ chối.

Tín hiệu từ Emirates và bài toán nhân sự

Cơ hội để thương vụ này hoàn tất đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi bản thân Bruno Guimaraes đã bắn tín hiệu sẵn sàng chuyển đến đầu quân cho Pháo thủ. Việc đạt được thỏa thuận cá nhân giúp Arsenal chiếm ưu thế tuyệt đối trên bàn đàm phán, biến đây trở thành cuộc đua mà họ đang nắm đằng chuôi.

Nếu thương vụ này xảy ra, Newcastle sẽ đối mặt với một khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa. Tân binh 18 tuổi Sean Steur dù tiềm năng nhưng rõ ràng chưa đủ tầm để khỏa lấp vị trí mà Guimaraes để lại. Ngược lại, Arsenal sẽ sở hữu một quân bài chiến lược đẳng cấp, sẵn sàng cho cuộc đua song mã với Manchester City trong những mùa giải tới.