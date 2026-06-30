Arsenal nhận "tối hậu thư" từ Carragher: Chi đậm hơn Tottenham để sở hữu Bruno Guimaraes Arsenal buộc phải phá két nếu muốn thuyết phục Newcastle nhả Bruno Guimaraes. Chuyên gia Jamie Carragher khẳng định mức giá phải vượt qua đề nghị của Tottenham dành cho Sandro Tonali.

Tham vọng củng cố tuyến giữa của Arsenal đang vấp phải rào cản tài chính cực lớn từ Newcastle United. Sau khi lời đề nghị mở màn trị giá 55 triệu bảng bị từ chối thẳng thừng, Pháo thủ thành London đang đứng trước bài toán cân não về mức phí chuyển nhượng cho mục tiêu số một: Bruno Guimaraes.

Huấn luyện viên Mikel Arteta coi tiền vệ người Brazil là mảnh ghép hoàn hảo để nâng tầm lối chơi kiểm soát bóng tại sân Emirates. Tuy nhiên, Newcastle không hề có ý định chia tay người đội trưởng của mình một cách dễ dàng, nhất là khi đội hình của huấn luyện viên Eddie Howe đang trải qua một cuộc biến động nhân sự quy mô lớn.

Guimaraes vừa cùng Brazil giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Bài toán kinh tế tại St James' Park

Newcastle United đang ở trong tình thế nhạy cảm sau một mùa giải không thể giành vé dự cúp châu Âu. Việc Anthony Gordon đã chuyển đến Barcelona khiến sức mạnh của "Chích chòe" sụt giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, Sandro Tonali cũng đang nằm trong tầm ngắm của Tottenham Hotspur, tạo nên áp lực khủng khiếp lên quỹ nhân sự tại St James' Park.

Phân tích trên Sky Sports News, cựu danh thủ Jamie Carragher nhận định rằng Arsenal chỉ có thể sở hữu Guimaraes nếu sẵn sàng biến anh thành thương vụ đắt giá nhất mùa hè của Newcastle. Ông nhấn mạnh yếu tố cạnh tranh gián tiếp giữa Arsenal và Tottenham trên thị trường chuyển nhượng.

"Guimaraes là một cầu thủ tuyệt vời và được yêu mến tại Newcastle. Tuy nhiên, cậu ấy có thể cảm thấy dao động khi chứng kiến các đồng đội chủ chốt lần lượt ra đi. Tôi tin rằng Newcastle chỉ chấp nhận mất thêm một trụ cột nữa nếu nhận được một con số không thể chối từ," Carragher chia sẻ.

Giới hạn của sự kiên nhẫn

Theo Carragher, điểm mấu chốt nằm ở việc Newcastle sẽ chọn bán ai giữa Guimaraes và Tonali để cân bằng tài chính. "Việc mất cả hai sẽ là thảm họa với Eddie Howe. Do đó, đội bóng nào đưa ra mức giá cao hơn sẽ chiếm ưu thế. Arsenal cần phải vượt qua con số mà Tottenham đặt lên bàn đàm phán cho Tonali nếu muốn có được chữ ký của tiền vệ người Brazil," chuyên gia này phân tích thêm.

Bên cạnh Guimaraes, Arsenal vẫn đang duy trì các phương án dự phòng chất lượng cao. Danh sách mục tiêu của Giám đốc kỹ thuật Edu hiện còn có:

Alex Scott: Tài năng trẻ đang lên của Bournemouth.

Tài năng trẻ đang lên của Bournemouth. Matheus Fernandes: Trụ cột trong đội hình West Ham.

Trụ cột trong đội hình West Ham. Sandro Tonali: Đối thủ trực tiếp của Guimaraes trong bài toán nhân sự của Newcastle.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè vẫn còn dài, nhưng với sự quyết liệt từ phía Newcastle và những phân tích sắc sảo từ giới chuyên môn, Arsenal hiểu rằng họ không thể chần chừ nếu muốn sở hữu những quân bài tốt nhất cho cuộc đua vô địch Premier League mùa tới.