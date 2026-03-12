Arsenal nhọc nhằn cầm hòa Leverkusen 1-1: Sự phung phí và sai lầm hệ thống Cú đá phạt đền muộn của Kai Havertz giúp Arsenal thoát thua trước Bayer Leverkusen, nhưng màn trình diễn tại Đức bộc lộ nhiều khoảng trống về hiệu quả dứt điểm.

Arsenal đã trải qua một đêm đầy khó khăn tại BayArena trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội Champions League. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện Ngoại hạng Anh phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng trên chấm 11 mét của Kai Havertz ở những phút cuối mới có thể ra về với kết quả hòa 1-1.

Arsenal nhọc nhằn cầm chân Bayer Leverkusen trên đất Đức.

Nghịch lý xG và sự vô duyên của hàng công

Thông số thống kê sau trận chỉ ra sự áp đảo của Arsenal với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.65, so với 0.88 của đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự lấn lướt về mặt con số đã không được cụ thể hóa thành lợi thế trên bảng tỷ số do sự thiếu sắc bén của các chân sút.

Ngay trong hiệp một, Gabriel Martinelli đã đưa bóng tìm đến xà ngang trong sự nuối tiếc của ban huấn luyện. Sang hiệp hai, lần lượt Jurrien Timber và Gabriel Jesus đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi ở những vị trí thuận lợi. Việc không thể ghi bàn từ các tình huống bóng sống dù tạo ra áp lực nghẹt thở là lời cảnh báo về hiệu suất dứt điểm của đội bóng thành London ở đấu trường châu lục.

Khoảnh khắc 'ngủ quên' của hàng phòng ngự

Một trong những điểm yếu chí mạng của Arsenal ở trận này là khả năng duy trì sự tập trung ở những thời điểm nhạy cảm. Chỉ 60 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, hệ thống phòng ngự vốn được đánh giá cao của HLV Mikel Arteta đã để lộ khoảng trống chết người.

Bayer Leverkusen đã tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của Arsenal.

Từ quả phạt góc của Grimaldo, Robert Andrich thoải mái đánh đầu mở tỷ số trong tư thế không người kèm. Việc để thủng lưới từ một tình huống cố định — vốn là sở trường của chính Arsenal — cho thấy sự chuẩn bị chưa tốt về mặt tâm lý khi trận đấu vừa tái khởi động.

Sự bế tắc của các trụ cột và bản lĩnh Leverkusen

Trong một ngày mà Arsenal cần những ngôi sao sáng nhất lên tiếng, Bukayo Saka lại đem đến sự thất vọng. Ngôi sao người Anh hoàn toàn bị khóa chặt trước khi phải rời sân ở phút 60. Tân binh Viktor Gyokeres cũng không khá khẩm hơn khi mất hút giữa vòng vây của các trung vệ đội chủ nhà, khiến Arsenal trải qua hơn 30 phút hiệp hai mà không tung ra nổi cú sút trúng đích nào.

Ngược lại, Bayer Leverkusen dưới sự dẫn dắt của Kasper Hjulmand đã chơi một trận đấu đầy kỷ luật. Đội bóng nước Đức không ngần ngại va chạm để phá nát nhịp độ thi đấu của đối thủ. Đặc biệt, thủ thành Janis Blaswich đã trở thành người hùng với pha cứu thua xuất thần ở phút 90+4 trước cú dứt điểm của Gabriel Jesus, bảo toàn kết quả hòa cho đại diện Bundesliga.

Trận hòa này đẩy Arsenal vào thế phải thắng ở trận lượt về tại Emirates nếu muốn giành vé đi tiếp. Với Leverkusen, kết quả 1-1 mang lại sự tự tin lớn trước khi hành quân tới London.