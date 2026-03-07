Arsenal nhọc nhằn hạ Mansfield 2-1: Siêu phẩm của Eze và cái giá đắt từ chấn thương Eberechi Eze tỏa sáng giúp Arsenal tiến vào tứ kết FA Cup sau chiến thắng sát nút trước Mansfield, nhưng bão chấn thương của Trossard và Calafiori khiến Arteta lo lắng.

Arsenal vừa trải qua một hành trình đầy sóng gió tại sân One Call Stadium trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup. Dù đang giữ vị thế đội bóng dẫn đầu Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã phải toát mồ hôi hột mới có thể khuất phục được đại diện quả cảm đến từ League One là Mansfield Town với tỷ số sát nút 2-1.

Siêu phẩm định đoạt của Eberechi Eze

Trận đấu diễn ra với kịch bản nghẹt thở hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Khi tỷ số đang là 1-1 và Arsenal phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ sự hưng phấn của đội chủ nhà, HLV Mikel Arteta buộc phải thực hiện những thay đổi nhân sự mang tính quyết định. Quyết định tung Eberechi Eze vào sân ở phút 62 đã ngay lập tức thay đổi cục diện.

Chỉ 4 phút sau khi góp mặt, tiền vệ này đã chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao lớn. Nhận bóng ở mép vòng cấm, Eze tung cú "nã đại bác" đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng ở phút 66 này không chỉ ấn định chiến thắng 2-1 mà còn là lời khẳng định về giá trị của những cá nhân kiệt xuất trong những thời điểm khó khăn nhất của Pháo thủ.

Eze đã định đoạt kết quả.

Bài học đắt giá cho các tài năng trẻ Hale End

Trận đấu tại One Call Stadium cũng đánh dấu một cột mốc lịch sử của Arsenal khi họ trở thành đội bóng Ngoại hạng Anh đầu tiên tung ra sân đội hình xuất phát có tới hai cầu thủ từ 16 tuổi trở xuống: Max Dowman và Marli Salmon. Tuy nhiên, màn trình diễn của hai "sao mai" này lại mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập.

Max Dowman đã có màn tái xuất đầy ấn tượng sau chấn thương. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và sự cơ động, Dowman liên tục gây áp lực lên hàng thủ đối phương với 5 cú sút (3 trúng đích) và suýt chút nữa đã có được bàn thắng cho riêng mình. Ngược lại, trung vệ trẻ Marli Salmon đã phải nhận một bài học khắc nghiệt. Pha chuyền về bất cẩn ở phút 50 của cầu thủ này đã tạo điều kiện để Will Evans ghi bàn gỡ hòa cho Mansfield, trực tiếp đẩy Arsenal vào thế khó.

Noni Madueke và màn trình diễn đỉnh cao

Bên cạnh Eze, Noni Madueke chính là điểm sáng rực rỡ nhất trên hàng công của đội khách. Tiền đạo cánh người Anh là người mở tỷ số ở phút 41 bằng một pha cứa lòng chân trái mẫu mực. Madueke không chỉ trực tiếp lập công mà còn sắm vai nhạc trưởng trong lối chơi của Arsenal.

Thống kê cho thấy Madueke đã tạo ra tới 11 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội – con số cao nhất trong một trận đấu tại FA Cup mùa này. Nếu may mắn hơn, anh đã có thể mang về một cú đúp nếu pha dứt điểm ở phút 28 không đưa bóng đi trúng xà ngang. Sự lấn lướt của Madueke bên hành lang cánh phải là chìa khóa giúp Arsenal duy trì áp lực liên tục lên hàng thủ Mansfield.

Nỗi lo từ bão chấn thương

Dù giành vé vào tứ kết, niềm vui của Mikel Arteta không thực sự trọn vẹn khi Arsenal phải trả cái giá quá đắt về lực lượng. Ngay ở phút 38, Leandro Trossard đã phải rời sân do gặp vấn đề về bắp chân. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi đến phút 75, hậu vệ Riccardo Calafiori cũng đổ gục xuống sân và buộc phải nhường chỗ cho Jaden Dixon.

Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn then chốt với lịch thi đấu dày đặc, việc mất đi hai nhân tố quan trọng ở cả hàng thủ lẫn hàng công là một đòn giáng mạnh vào tham vọng cạnh tranh danh hiệu của Pháo thủ. Arteta sẽ phải đau đầu tìm lời giải cho bài toán nhân sự trong những vòng đấu tới.

Tinh thần quả cảm của Mansfield Town

Dù phải dừng bước, Mansfield Town xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Đại diện League One không hề chọn lối chơi tử thủ trước gã khổng lồ thành London. Ngược lại, họ tự tin chơi đôi công và pressing mạnh mẽ, khiến Arsenal nhiều phen khốn đốn. Nếu không có sự xuất sắc của Kepa trong khung gỗ với những pha cứu thua xuất thần ở những phút bù giờ cuối cùng, Mansfield hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào loạt luân lưu đầy may rủi.

Mansfield đã có trận đấu quả cảm.

Chiến thắng này đưa Arsenal tiến gần hơn tới danh hiệu FA Cup, nhưng những lỗ hổng ở hàng phòng ngự trẻ tuổi và danh sách bệnh binh ngày một dài thêm chắc chắn sẽ là bài toán mà ban huấn luyện Arsenal cần sớm tìm lời giải.