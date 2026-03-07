Arsenal nhọc nhằn hạ Mansfield Town 2-1 để giành vé vào tứ kết FA Cup Noni Madueke và Eberechi Eze lập công giúp Arsenal vượt qua Mansfield Town đầy quả cảm tại vòng 5 FA Cup, trong ngày HLV Arteta trình làng lứa tài năng trẻ kỷ lục.

Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết FA Cup sau chiến thắng sát nút 2-1 trước Mansfield Town tại sân vận động One Call Stadium. Dù đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã phải trải qua những giây phút đầy sóng gió trước sự kiên cường của đội bóng đang thi đấu tại League One.

Arsenal giành chiến thắng nhọc nhằn tại FA Cup.

Đội hình trẻ kỷ lục và sức ép từ đội chủ nhà

Trong chuyến làm khách tại Nottinghamshire, HLV Mikel Arteta đã thực hiện một quyết định táo bạo khi thay đổi tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước đó. Đáng chú ý, "Pháo thủ" đã đi vào lịch sử bóng đá Anh khi lần đầu tiên ra sân với hai cầu thủ từ 16 tuổi trở xuống trong một trận đấu chính thức là Marli Salmon và Max Dowman.

Bầu không khí cuồng nhiệt tại One Call Stadium đã tiếp thêm động lực cực lớn cho Mansfield Town. Dù kém đối thủ nhiều bậc trên hệ thống phân cấp bóng đá Anh, "The Stags" không hề ngần ngại đẩy cao đội hình chơi sòng phẳng. Trong hiệp một, đội chủ nhà đã tung ra tới 11 pha dứt điểm, khiến hàng thủ Arsenal liên tục rơi vào trạng thái báo động. Thủ thành Kepa Arrizabalaga đã phải hoạt động hết công suất để cản phá những cú dứt điểm hiểm hóc từ Reed và Oates.

Bên phía Arsenal, tài năng trẻ Max Dowman cũng để lại dấu ấn với tình huống dứt điểm cận thành nguy hiểm, nhưng thủ môn Liam Roberts của đội chủ nhà đã phản xạ xuất sắc để cứu thua. Bản lĩnh của đội bóng lớn chỉ thực sự được khẳng định ở cuối hiệp một.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Madueke và Eze

Phút 41, thế bế tắc được khai thông nhờ nỗ lực cá nhân của Noni Madueke. Sau đường kiến tạo của Gabriel Martinelli, Madueke thực hiện pha xử lý kỹ thuật rồi tung cú cứa lòng chân trái đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

Madueke xử lý đẳng cấp mở điểm cho Arsenal.

Tuy nhiên, kịch bản đầy tính bất ngờ của FA Cup đã lặp lại ngay đầu hiệp hai. Phút 50, tận dụng sai lầm từ đường chuyền về bất cẩn của cầu thủ trẻ Salmon, Will Evans đã băng lên cướp bóng tốc độ. Anh bình tĩnh loại bỏ hậu vệ Mosquera trước khi dứt điểm quyết đoán đánh bại Kepa, san bằng tỷ số 1-1 cho Mansfield Town.

Trước sức ép ngày càng lớn từ đội chủ nhà, Mikel Arteta buộc phải tung những quân bài chiến lược là Bukayo Saka và Eberechi Eze vào sân. Sự điều chỉnh này ngay lập tức đem lại hiệu quả. Phút 66, từ pha phối hợp trung lộ với Christian Norgaard, Eze tung cú "đại bác" tầm xa từ khoảng cách 18 mét, bóng đi căng và hiểm hóc tái thiết lập thế dẫn bàn cho đội khách.

Bản lĩnh bảo vệ thành quả

Những phút cuối trận, Mansfield Town dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ để kéo trận đấu vào loạt đá lại. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng phòng ngự Arsenal đã giúp họ bảo toàn được cách biệt mong manh. Điểm trừ duy nhất trong chiến thắng của Arsenal là chấn thương của Leandro Trossard, người đã phải rời sân sớm và bỏ ngỏ khả năng thi đấu trong các trận tới.

Thông số Mansfield Town Arsenal Tỷ số 1 2 Ghi bàn Will Evans (50') Madueke (41'), Eze (66')

Chiến thắng nhọc nhằn này giúp Arsenal tiến bước vào tứ kết, trong khi Mansfield Town có quyền tự hào về màn trình diễn quả cảm trước một trong những đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện tại.