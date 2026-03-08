Arsenal nhọc nhằn vào tứ kết FA Cup: Bài toán xoay tua khiến Mikel Arteta lúng túng Vượt qua Mansfield Town 2-1, Arsenal giành vé vào tứ kết FA Cup nhưng Mikel Arteta phải trả giá đắt bằng chấn thương của các trụ cột trước thềm Champions League.

Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết FA Cup sau chiến thắng nhọc nhằn trước Mansfield Town. Tuy nhiên, thay vì một màn trình diễn áp đảo thường thấy của ứng cử viên vô địch Premier League, người hâm mộ tại sân vận động One Call đã chứng kiến một Arsenal đầy chông chênh khi Mikel Arteta thực hiện những thay đổi mang tính thử nghiệm cao nhưng chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Mikel Arteta lúng túng khi xoay tua đội hình của Arsenal.

Canh bạc sơ đồ ba hậu vệ và sự lúng túng hệ thống

Mikel Arteta từng thừa nhận ông vẫn đang trên hành trình học cách làm chủ nghệ thuật xoay tua đội hình. Chiến thắng nhọc nhằn trước đại diện hạng dưới Mansfield Town chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự lúng túng này. Dù đang sở hữu đội hình được đánh giá là mạnh mẽ nhất lịch sử câu lạc bộ, việc vận hành Arsenal trơn tru trong một mùa giải đặt mục tiêu "ăn bốn" vẫn là bài toán đầy thách thức với nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Tại One Call, vị chiến lược gia 43 tuổi đã thực hiện một quyết định táo bạo khi lần đầu tiên sau 246 trận đấu, ông chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ. Đáng chú ý, sơ đồ này chỉ được các cầu thủ tập luyện vỏn vẹn trong vòng 10 phút trước trận đấu. Hệ quả tất yếu là một Arsenal thiếu cân bằng, thường xuyên lúng túng trước lối chơi rực lửa của đội chủ nhà. Phải đến khi Leandro Trossard dính chấn thương buộc Piero Hincapie vào sân và đội bóng quay lại sơ đồ truyền thống, bộ máy của "Pháo thủ" mới bắt đầu vận hành ổn định trở lại.

Kỷ lục lịch sử của Max Dowman và dấu ấn cá nhân

Giữa màn trình diễn đầy bất ổn của hệ thống, đẳng cấp cá nhân và sức trẻ đã trở thành cứu cánh cho Arsenal. Noni Madueke là người mở tỷ số trận đấu, đồng thời ghi dấu mốc lịch sử với bàn thắng thứ 100 của Arsenal trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, đây là thành quả từ nỗ lực cá nhân hơn là kết quả của một hệ thống chiến thuật áp đảo.

Điểm sáng lớn nhất tại One Call chính là sự xuất hiện của tài năng trẻ Max Dowman. Ở tuổi 16 và 66 ngày, Dowman đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng đá chính cho Arsenal tại đấu trường FA Cup. Hình ảnh tiền vệ trẻ này lướt đi thanh thoát trên mặt cỏ không hoàn hảo, xoay sở điềm tĩnh giữa vòng vây đối thủ đã thắp lên hy vọng về một "viên ngọc quý" mới từ học viện Hale End. Tuy nhiên, việc Arteta sử dụng các cầu thủ 16 tuổi ngay từ đầu trong một trận cầu loại trực tiếp cũng cho thấy ranh giới mong manh giữa việc phát triển tài năng và bảo toàn kết quả.

Bản lĩnh từ băng ghế dự bị và cái giá phải trả

Mansfield Town, đội bóng xếp dưới Arsenal tới 59 bậc trong hệ thống bóng đá Anh, đã có khoảnh khắc khiến gã khổng lồ Bắc London run rẩy khi Will Evans ghi bàn gỡ hòa. Trong bối cảnh khó khăn đó, bản lĩnh của những ngôi sao dự bị đã lên tiếng đúng lúc. Eberechi Eze, người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm suất đá chính, đã tỏa sáng rực rỡ bằng một siêu phẩm "vẽ cầu vồng" vào góc lưới, trực tiếp định đoạt trận đấu.

Dù đã giành vé vào tứ kết, nhưng cái giá mà Arsenal phải trả cho thử nghiệm của Arteta là không hề rẻ. Chấn thương của Leandro Trossard và Riccardo Calafiori ngay trước thềm đại chiến với Bayer Leverkusen tại Champions League là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của câu lạc bộ.

Mikel Arteta cần rút kinh nghiệm sau trận đấu tại FA Cup.

Nhìn chung, Arsenal vẫn đang vững bước trên con đường chinh phục các danh hiệu, nhưng bài học từ Mansfield cho thấy Mikel Arteta cần một cái đầu lạnh hơn trong việc quản lý khối lượng công việc và sự nhất quán về mặt chiến thuật. Những thử nghiệm đột ngột giữa tâm bão lịch thi đấu có thể mang lại những rủi ro không đáng có cho tham vọng lớn của toàn đội.