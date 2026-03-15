Arsenal nới rộng cách biệt 9 điểm với Man City: Pháo thủ cần thêm bao nhiêu điểm để vô địch? Sau bước ngoặt quan trọng khi Manchester City sảy chân trước West Ham, Arsenal đã gia tăng khoảng cách lên 9 điểm và đang tiến rất gần đến ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một bước ngoặt mang tính quyết định khi lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Arsenal. Sau loạt trận cuối tuần, khoảng cách giữa thầy trò HLV Mikel Arteta và đối thủ bám đuổi Manchester City đã được nới rộng lên thành 9 điểm, mở ra cơ hội giải cơn khát danh hiệu kéo dài nhiều năm tại sân Emirates.

Hai ngã rẽ trái ngược tại London

Trở lại đấu trường quốc nội sau các giải đấu cúp, Arsenal tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trên sân nhà Emirates. Dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi khó chịu của Everton, bản lĩnh của ứng viên vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Các pha lập công muộn của Viktor Gyokeres và tài năng trẻ Max Dowman đã mang về chiến thắng kịch tính, giúp Pháo thủ bảo toàn mạch thắng.

Trái ngược với niềm vui của Arsenal, đương kim vô địch Manchester City lại tiếp tục đánh rơi điểm số đầy đáng tiếc. Dù Bernardo Silva đã sớm đưa đoàn quân của Pep Guardiola vươn lên dẫn trước trong cuộc chạm trán West Ham, sự lỏng lẻo ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Konstantinos Mavropanos - một cựu hậu vệ của chính Arsenal - đã ghi bàn gỡ hòa 1-1, trực tiếp cầm chân nửa xanh thành Manchester.

Phân tích cục diện: Con số 16 điểm diệu kỳ

Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal còn 7 trận chưa đấu, trong khi Manchester City còn 8 trận. Tuy nhiên, quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay đội bóng thành London. Các chuyên gia phân tích dữ liệu chỉ ra rằng, nếu thầy trò Mikel Arteta giành được thêm 16 điểm từ nay đến cuối mùa giải, họ sẽ chính thức đăng quang mà không cần quan tâm đến kết quả của các đối thủ hay chỉ số phụ.

Đáng chú ý, tâm điểm của phần còn lại mùa giải sẽ dồn vào trận đại chiến trực tiếp giữa hai đội trên sân Etihad vào ngày 19/4 tới. Đây được coi là trận "chung kết" của mùa giải. Trong trường hợp Man City thắng mọi đối thủ còn lại nhưng để thua Arsenal, khoảng cách giữa hai đội vẫn sẽ là 12 điểm khi giải đấu bước vào giai đoạn hạ màn, một con số gần như không thể san lấp.

Kịch bản vô địch sớm trong tháng 4

Về mặt lý thuyết, ngôi vương thậm chí có thể được định đoạt ngay trong tháng 4 nếu Arsenal duy trì được mạch toàn thắng và Manchester City tiếp tục sảy chân ở các vòng đấu tới. Sau nhiều năm kiên trì xây dựng lực lượng dưới thời Mikel Arteta, chiếc cúp bạc Ngoại hạng Anh chưa bao giờ ở gần sân Emirates đến thế. Với phong độ ổn định và tâm lý vững vàng, Arsenal đang nắm giữ mọi yếu tố để biến giấc mơ thành hiện thực.