Arsenal nới rộng khoảng cách 9 điểm với Man City: "Thần đồng" Max Dowman rực sáng Arsenal nhọc nhằn đánh bại Everton 2-0 để gia tăng lợi thế trong cuộc đua vô địch. Trong ngày hàng công bế tắc, sự xuất hiện của tài năng trẻ Max Dowman đã thay đổi hoàn toàn cục diện điểm số.

Arsenal vừa thực hiện một bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vương Premier League khi đánh bại Everton với tỷ số 2-0. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp thầy trò HLV Mikel Arteta nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Manchester City lên thành 9 điểm. Tuy nhiên, đây không phải là một trận đấu dễ dàng khi đội bóng thành London đã phải trải qua những phút giây bế tắc trước lối chơi thực dụng của đội khách.

Hàng phòng ngự kiên cường và điểm tựa David Raya

Ngay từ những phút đầu, Everton đã gây ra không ít khó khăn cho đội chủ sân Emirates bằng lối chơi áp sát và không ngại va chạm. Trong bối cảnh đó, thủ thành David Raya đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất của Arsenal.

David Raya (7,6): Được khung gỗ cứu thua ở những phút đầu. Có một vài pha cứu thua xuất sắc trong hiệp một, trước khi thể hiện phản xạ tuyệt vời để từ chối bàn thắng của Beto. Anh đã phải nỗ lực rất nhiều để có được trận giữ sạch lưới này.

Bên cạnh sự xuất sắc của Raya, bộ đôi trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes cũng có một ngày làm việc vất vả nhưng hiệu quả. Họ đã đứng vững trước áp lực thể lực cực lớn từ các tiền đạo đối phương, dù hành lang cánh phải gặp tổn thất sớm khi Jurrien Timber phải rời sân vì chấn thương.

Jurrien Timber (6,1): Bị thay ra ở phút 39 vì dường như gặp phải chấn thương cơ. Đây là một đòn giáng mạnh vào tính toán của HLV Mikel Arteta.

William Saliba (7,7): Cố gắng dâng cao khỏi hàng phòng ngự mỗi khi có cơ hội nhưng Everton đã đối phó tốt. Chống đỡ rất xuất sắc trước lối chơi giàu thể lực của Everton.

Gabriel (7,9): Mạnh mẽ trong các pha tắc bóng, thắng hầu hết các pha tay đôi.

Riccardo Calafiori (6,8): Có pha cản phá xuất thần để ngăn cú sút của McNeil ở đầu trận. Vài tình huống chạm bóng hơi lỗi nhưng tinh thần chiến đấu rất tốt.

Tuyến giữa kiểm soát và sự bế tắc của các ngôi sao tấn công

Hàng tiền vệ của Arsenal với sự góp mặt của tân binh Martin Zubimendi và Declan Rice đã làm tốt nhiệm vụ điều tiết trận đấu. Tuy nhiên, sợi dây liên kết giữa họ và các mũi nhọn phía trên như Bukayo Saka hay Kai Havertz dường như bị Everton cắt đứt hoàn toàn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Martin Zubimendi (6,7): Khả năng bao sân cực kỳ ấn tượng. Kỹ thuật đôi khi xử lý lỗi, nhưng sự cần mẫn chính là lý do anh có mặt trong đội hình.

Declan Rice (7,1): Điều tiết bóng tốt; dù để McNeil vượt qua trong tình huống cầu thủ này sút trúng cột dọc, nhưng Rice đã lùi về bọc lót phòng ngự rất tốt.

Saka và Havertz đã có một ngày thi đấu dưới sức. Dù rất nỗ lực đi bóng và áp sát, nhưng sự thiếu chuẩn xác trong các đường chuyền cuối cùng khiến Arsenal lâm vào thế bế tắc kéo dài đến tận hiệp hai.

Eberechi Eze (7,5): Sự khao khát muốn tạo ra đột biến của anh góp công vào chiến thắng của Arsenal.

Bukayo Saka (7,2): Tấn công trực diện vào Everton bất cứ khi nào có thể nhưng để lộ rõ sự thất vọng và bế tắc trong suốt hiệp hai.

Kai Havertz (6,7): Rất "đói bóng" trong suốt thời gian có mặt trên sân và bị thay ra ở phút 62.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị: Gyokeres và Max Dowman

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và người hâm mộ bắt đầu lo ngại về một kết quả hòa, HLV Mikel Arteta đã tung ra những quân bài chiến lược. Viktor Gyokeres và đặc biệt là tài năng trẻ Max Dowman đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Chỉ ít phút sau khi vào sân, Dowman đã có pha treo bóng đầy cảm giác để Gyokeres dứt điểm tung lưới Everton, khai thông thế bế tắc. Không dừng lại ở đó, chính cầu thủ trẻ này đã tự mình ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0, khép lại một ngày thi đấu bùng nổ của những phương án dự bị.

Viktor Gyokeres (7,2): Không được đồng đội cung cấp nhiều bóng cho đến khi có pha đệm lòng ghi bàn mang về chiến thắng.

Max Dowman (7,5): Tài năng trẻ xuất chúng này vào sân thay người và ngay lập tức trở thành nhân tố xoay chuyển cục diện trận đấu. Quả tạt bóng "ngọt lịm" của cậu đã dẫn đến bàn thắng định đoạt trận đấu của Gyokeres, trước khi chính cậu tự mình ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng này giúp Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Trong bối cảnh Man City đang hụt hơi, khoảng cách 9 điểm là một lợi thế cực lớn để Pháo thủ tự tin tiến gần hơn đến chức vô địch vào cuối mùa giải.