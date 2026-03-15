Arsenal nới rộng khoảng cách 9 điểm với Man City: "Thần đồng" Max Dowman rực sáng
Arsenal nhọc nhằn đánh bại Everton 2-0 để gia tăng lợi thế trong cuộc đua vô địch. Trong ngày hàng công bế tắc, sự xuất hiện của tài năng trẻ Max Dowman đã thay đổi hoàn toàn cục diện điểm số.
Arsenal vừa thực hiện một bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vương Premier League khi đánh bại Everton với tỷ số 2-0. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp thầy trò HLV Mikel Arteta nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Manchester City lên thành 9 điểm. Tuy nhiên, đây không phải là một trận đấu dễ dàng khi đội bóng thành London đã phải trải qua những phút giây bế tắc trước lối chơi thực dụng của đội khách.
Hàng phòng ngự kiên cường và điểm tựa David Raya
Ngay từ những phút đầu, Everton đã gây ra không ít khó khăn cho đội chủ sân Emirates bằng lối chơi áp sát và không ngại va chạm. Trong bối cảnh đó, thủ thành David Raya đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất của Arsenal.
Bên cạnh sự xuất sắc của Raya, bộ đôi trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes cũng có một ngày làm việc vất vả nhưng hiệu quả. Họ đã đứng vững trước áp lực thể lực cực lớn từ các tiền đạo đối phương, dù hành lang cánh phải gặp tổn thất sớm khi Jurrien Timber phải rời sân vì chấn thương.
Tuyến giữa kiểm soát và sự bế tắc của các ngôi sao tấn công
Hàng tiền vệ của Arsenal với sự góp mặt của tân binh Martin Zubimendi và Declan Rice đã làm tốt nhiệm vụ điều tiết trận đấu. Tuy nhiên, sợi dây liên kết giữa họ và các mũi nhọn phía trên như Bukayo Saka hay Kai Havertz dường như bị Everton cắt đứt hoàn toàn trong phần lớn thời gian thi đấu.
Saka và Havertz đã có một ngày thi đấu dưới sức. Dù rất nỗ lực đi bóng và áp sát, nhưng sự thiếu chuẩn xác trong các đường chuyền cuối cùng khiến Arsenal lâm vào thế bế tắc kéo dài đến tận hiệp hai.
Bước ngoặt từ băng ghế dự bị: Gyokeres và Max Dowman
Khi trận đấu trôi về những phút cuối và người hâm mộ bắt đầu lo ngại về một kết quả hòa, HLV Mikel Arteta đã tung ra những quân bài chiến lược. Viktor Gyokeres và đặc biệt là tài năng trẻ Max Dowman đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.
Chỉ ít phút sau khi vào sân, Dowman đã có pha treo bóng đầy cảm giác để Gyokeres dứt điểm tung lưới Everton, khai thông thế bế tắc. Không dừng lại ở đó, chính cầu thủ trẻ này đã tự mình ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0, khép lại một ngày thi đấu bùng nổ của những phương án dự bị.
Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng này giúp Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Trong bối cảnh Man City đang hụt hơi, khoảng cách 9 điểm là một lợi thế cực lớn để Pháo thủ tự tin tiến gần hơn đến chức vô địch vào cuối mùa giải.