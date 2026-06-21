Arsenal quyết chi 85 triệu bảng cho Morgan Rogers: Declan Rice sắm vai thuyết khách tại tuyển Anh Đội chủ sân Emirates đang tận dụng sức ảnh hưởng của Declan Rice và Bukayo Saka tại trại tập trung Tam Sư để thuyết phục Morgan Rogers gia nhập dự án của Mikel Arteta.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, những thương vụ chuyển nhượng bom tấn không chỉ được quyết định trên bàn đàm phán giữa các giám đốc thể thao. Đôi khi, những bước ngoặt quan trọng nhất lại đến từ những cuộc trò chuyện trong phòng thay đồ hoặc trên sân tập của đội tuyển quốc gia. Arsenal đang áp dụng chính xác chiến thuật này để hy vọng sớm sở hữu chữ ký của Morgan Rogers, ngôi sao đang lên thuộc biên chế Aston Villa.

Rice đang thuyết phục Rogers đến Arsenal, theo Daily Mail.

Theo thông tin từ Daily Mail, Arsenal đã nâng mức độ quan tâm dành cho Morgan Rogers lên một tầm cao mới. Đội bóng bắc London đang tận dụng tối đa quãng thời gian hội quân của đội tuyển Anh tại Kansas City để triển khai một chiến dịch "ngoại giao hành lang" đầy tham vọng. Mục tiêu không gì khác ngoài việc thuyết phục tiền vệ 22 tuổi tin rằng Emirates là bến đỗ lý tưởng nhất cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp.

Morgan Rogers: Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý Arteta-ball

Tại sao Mikel Arteta lại khao khát Rogers đến vậy? Câu trả lời nằm ở sự đa năng và tư duy chơi bóng hiện đại của cầu thủ này. Ở tuổi 22, Rogers đã chứng minh mình là một trong những tiền vệ tấn công đột biến nhất Ngoại hạng Anh. Anh không chỉ mạnh mẽ ở hành lang cánh mà còn đặc biệt nguy hiểm khi bó vào trung lộ.

Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng kéo bóng (ball-carrying) ấn tượng, Rogers được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo để nâng cấp hỏa lực cho hàng công Arsenal. Trong hệ thống đòi hỏi sự linh hoạt và cường độ cao của Arteta, một cầu thủ có khả năng chiếm lĩnh không gian và đưa ra những quyết định chiến thuật nhạy bén như Rogers là cực kỳ quý giá.

Chiến dịch đặc biệt tại trại tập trung Tam Sư

Điểm nhấn thú vị nhất trong thương vụ này chính là vai trò của Declan Rice. Tiền vệ thủ quân của Arsenal đang sắm vai "đại sứ thương hiệu" không chính thức, liên tục tác động đến Rogers trong các buổi sinh hoạt chung tại Mỹ. Không chỉ có Rice, bộ đôi Bukayo Saka và Eberechi Eze cũng tham gia vào nỗ lực này, tạo nên một vòng vây tâm lý đầy thiện chí xung quanh ngôi sao của Aston Villa.

Sự gần gũi và gắn kết giữa các cầu thủ tại đội tuyển quốc gia thường tạo ra niềm tin lớn hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào từ người đại diện. Arsenal đang nắm giữ lợi thế cực lớn khi các trụ cột của họ trực tiếp ra mặt, giúp Rogers hình dung rõ nét về vai trò và tương lai của mình tại sân Emirates.

Con số 85 triệu bảng và cuộc đua giành ưu thế

Aston Villa hiểu rõ giá trị của viên ngọc quý mà mình đang sở hữu. Đội chủ sân Villa Park đã đưa ra mức giá yêu cầu lên tới 85 triệu bảng để bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán. Đây là con số thách thức, nhưng Arsenal cho thấy họ sẵn sàng dốc hầu bao để hoàn thiện đội hình cạnh tranh danh hiệu.

Trong khi đó, Chelsea dù dành sự ngưỡng mộ lớn cho tài năng sinh năm 2004 này, nhưng vẫn chưa có những động thái cụ thể đủ sức nặng để thách thức vị thế của Arsenal. Sự quyết đoán của ban lãnh đạo Pháo thủ, kết hợp với chiến dịch thuyết phục từ các cầu thủ, đang biến họ thành ứng cử viên số một trong cuộc đua này.

Thương vụ Morgan Rogers dự kiến sẽ có những bước tiến triển đáng kể ngay sau khi đợt tập trung quốc tế khép lại. Nếu thành công, đây sẽ là một minh chứng nữa cho thấy sức hút của Arsenal dưới thời Arteta và cách họ tận dụng mọi nguồn lực, kể cả tình đồng đội ở cấp tuyển, để đạt được mục tiêu chuyển nhượng tối thượng.