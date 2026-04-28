Arsenal quyết chi 86 triệu bảng mua Julian Alvarez: Ai sẽ phải rời sân Emirates? Để sở hữu chân sút toàn năng Julian Alvarez từ Atletico Madrid, Arsenal buộc phải tiến hành cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn, với Gabriel Jesus là cái tên hàng đầu trong danh sách thanh lý.

Arsenal đang đặt mục tiêu tối thượng là chiêu mộ Julian Alvarez nhằm nâng cấp hàng công cho tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa thương vụ bom tấn trị giá khoảng 86 triệu bảng này, đội bóng thành London sẽ phải thực hiện một kế hoạch thanh lý nhân sự đầy quyết liệt để cân bằng ngân sách tài chính.

Alvarez là mẫu tiền đạo mà Arsenal rất cần ở thời điểm này.

Thử thách từ mức phí giải phóng hợp đồng khổng lồ

Julian Alvarez đang là linh hồn trong lối chơi của Atletico Madrid với hiệu suất ấn tượng: 19 bàn thắng và 9 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Chân sút người Argentina không chỉ sở hữu bản năng sát thủ mà còn có khả năng kết nối lối chơi tuyệt vời. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Arsenal chính là bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030 của Alvarez tại Tây Ban Nha, đi kèm điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro.

Dù con số 86 triệu bảng (khoảng 100 triệu euro) được cho là đủ để thuyết phục Atletico nhả người, đây vẫn là một khoản đầu tư cực lớn. Nếu thương vụ thành công, ngôi sao sinh năm 2000 sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử Pháo thủ, chỉ sau Declan Rice. Điều này đặt ra bài toán hóc búa về quy định lợi nhuận và tính bền vững cho Giám đốc thể thao Andrea Berta.

Kế hoạch thanh lý: Gabriel Jesus và dàn sao học viện vào tầm ngắm

Sau khi đã chi tiêu mạnh tay hơn 270 triệu bảng vào mùa trước, Arsenal buộc phải bán bớt cầu thủ để dọn đường đón Alvarez. Khoản tiền 15 triệu bảng từ việc bán Jakub Kiwior cho Porto chỉ là con số nhỏ so với yêu cầu thực tế. Đáng chú ý, ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc bán những tài năng từ học viện như Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly để thu về lợi nhuận thuần túy.

Gây sốc hơn cả là khả năng ra đi của các trụ cột như Gabriel Martinelli, Ben White và đội trưởng Martin Odegaard. Đặc biệt, tương lai của Gabriel Jesus đang trở nên lung lay dữ dội. Trong bối cảnh hàng công chật chội và hợp đồng chỉ còn đến năm 2027, việc chia tay tiền đạo người Brazil được xem là giải pháp hợp lý nhất để Arsenal dồn lực cho thương vụ Alvarez.

Berta sẽ phải làm nhiều việc để thuyết phục được Atletico nhả người.

Lợi thế từ mối quan hệ của Andrea Berta

Arsenal không đơn độc trong cuộc đua này khi Barcelona và Paris Saint-Germain đều bày tỏ sự quan tâm. Alvarez từ lâu đã ngưỡng mộ Lionel Messi và ưu tiên gia nhập đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, Pháo thủ sở hữu một "vũ khí bí mật" là ông Andrea Berta. Vị giám đốc này từng có 12 năm gắn bó với Atletico Madrid và chính là người đưa Alvarez về Tây Ban Nha vào năm 2024, tạo ra lợi thế đàm phán không nhỏ cho đại diện nước Anh.

Về mặt chiến thuật, Alvarez được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống của Mikel Arteta. So với một Viktor Gyokeres thường chỉ mạnh ở khả năng độc lập tác chiến, Alvarez sở hữu kỹ năng chọn vị trí thông minh và nền tảng thể lực bền bỉ, cho phép anh pressing liên tục trong cường độ cao của Ngoại hạng Anh. Sự đa năng và kinh nghiệm vô địch World Cup của Alvarez hứa hẹn sẽ mang lại sự đột biến cần thiết để Arsenal phá vỡ thế thống trị của Manchester City.