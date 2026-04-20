Arsenal quyết chi 90 triệu euro kích hoạt bom tấn Nico Williams, định đoạt tương lai Martinelli Arsenal coi Nico Williams là mục tiêu hàng đầu cho hành lang cánh trái mùa hè tới. Động thái này đồng nghĩa với việc Gabriel Martinelli có thể phải rời Emirates với giá 50 triệu bảng.

Arsenal đang đẩy mạnh kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng nhằm sở hữu chữ ký của Nico Williams từ Athletic Bilbao. Ngôi sao chạy cánh người Tây Ban Nha hiện là ưu tiên hàng đầu của đội bóng thành London trong nỗ lực tái thiết và nâng cấp sức mạnh tấn công biên.

Nico Williams: Bản hợp đồng đắt giá cho tham vọng vô địch

Dù trải qua một mùa giải không mấy suôn sẻ do chấn thương háng kéo dài, đẳng cấp của Nico Williams vẫn là thứ mà Ban quản trị Arsenal khao khát. Trong chưa đầy 20 lần đá chính ở mùa giải năm nay, cầu thủ 23 tuổi này đã đóng góp 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Tuy nhiên, những con số này không phản ánh hết tầm ảnh hưởng và khả năng gây đột biến của anh khi đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất.

Nico có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 90 triệu euro.

Mục tiêu lớn nhất của Williams hiện tại là lấy lại phong độ đỉnh cao trước thềm World Cup, nơi anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong đội hình tuyển Tây Ban Nha. Tại Anh, Arsenal đang nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của anh, khi đối thủ cạnh tranh là Barcelona hiện đang chuyển hướng ưu tiên sang củng cố hàng phòng ngự và tìm kiếm tiền đạo cắm mới.

Chiến lược của Andrea Berta và điều khoản 90 triệu euro

Sự hiện diện của Giám đốc thể thao Andrea Berta đang mang lại sự tự tin lớn cho Arsenal trên bàn đàm phán. Là một người ngưỡng mộ tài năng của Williams từ lâu, Berta đã trực tiếp tham gia vào kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho hàng công. Ngoài Williams, vị giám đốc này còn cân nhắc cả trường hợp của Julian Alvarez nhằm xây dựng một đội hình thiện chiến, đủ sức cạnh tranh trên mọi đấu trường.

Về mặt pháp lý, hợp đồng của Nico Williams với Athletic Bilbao có thời hạn đến tận năm 2035. Tuy nhiên, cánh cửa rời xứ Basque vẫn rộng mở nhờ điều khoản giải phóng trị giá 90 triệu euro (khoảng 78 triệu bảng). Với một cầu thủ đã có 195 lần ra sân cho đội một Bilbao, ghi 35 bàn thắng và 36 kiến tạo, Arsenal tin rằng đây là khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng cho tương lai lâu dài tại Ngoại hạng Anh.

Sự hy sinh mang tên Gabriel Martinelli

Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của Williams gần như sẽ chấm dứt tương lai của Gabriel Martinelli tại sân Emirates. Arsenal hiện định giá ngôi sao người Brazil khoảng 50 triệu bảng và sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị nghiêm túc trong kỳ chuyển nhượng tới.

Martinelli có thể sẽ bị bán nếu Nico gia nhập Arsenal.

Việc thay thế Martinelli bằng một mẫu cầu thủ bùng nổ và hiệu quả hơn như Nico Williams cho thấy tham vọng không ngừng nghỉ của Pháo thủ. Đội bóng thành London đang hướng tới một hàng công giàu sức sáng tạo, đủ sức chinh phục các danh hiệu lớn dưới triều đại của Mikel Arteta. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ bộ phận tuyển trạch và quyết tâm từ ban lãnh đạo, thương vụ này hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới đầy hy vọng cho người hâm mộ Arsenal.