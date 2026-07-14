Arsenal quyết chi đậm chiêu mộ Bradley Barcola: Lời giải cho bài toán thay thế Trossard Arsenal đang đẩy mạnh thương vụ Bradley Barcola từ PSG sau khi từ bỏ Morgan Rogers. Ngôi sao 23 tuổi được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho hành lang cánh của Pháo thủ.

Kỳ chuyển nhượng của Arsenal đang bước vào giai đoạn quyết định khi đội hình của huấn luyện viên Mikel Arteta chuẩn bị có những biến động lớn. Với việc Leandro Trossard đang trên đường rời sân Emirates, ưu tiên cấp bách của ban lãnh đạo Pháo thủ là tìm kiếm một phương án tấn công chất lượng để duy trì sức mạnh cho hành lang cánh.

Chuyển hướng chiến lược sau thương vụ Morgan Rogers

Ban đầu, Arsenal đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Morgan Rogers của Aston Villa. Tuy nhiên, rào cản về mức giá lên tới 130 triệu bảng đã khiến đội bóng thành London phải chùn bước. Theo các nguồn tin từ Sportbible, Pháo thủ đã nhanh chóng chuyển mục tiêu sang thủ đô nước Pháp, nơi Bradley Barcola đang nổi lên như một phương án thay thế khả dĩ và đầy tiềm năng.

Barcola đang là mục tiêu săn đón hàng đầu của Arsenal nhằm khỏa lấp vị trí của Trossard.

Bradley Barcola: Mũi khoan phá giàu tiềm năng

Ở tuổi 23, Bradley Barcola đã khẳng định mình là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Pháp. Sở hữu tốc độ ấn tượng cùng khả năng rê dắt lắt léo, tuyển thủ Pháp được đánh giá là một "mũi khoan" hữu hiệu, có khả năng gây đột biến cao và khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Phong cách chơi bóng của Barcola được cho là rất phù hợp với hệ thống chiến thuật linh hoạt mà Mikel Arteta đang xây dựng tại Arsenal.

Dù sở hữu tiềm năng lớn, Barcola lại đang trải qua quãng thời gian không mấy hạnh phúc tại sân Công viên các Hoàng tử. Ngôi sao tấn công này bày tỏ sự thất vọng với việc thiếu thời gian thi đấu chính thức dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique. Việc thường xuyên phải ngồi dự bị khiến Barcola bắt đầu cân nhắc nghiêm túc về tương lai, và một bến đỗ như Arsenal – nơi cam kết cơ hội ra sân thường xuyên hơn – trở nên vô cùng hấp dẫn.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt và rào cản từ PSG

Arsenal không đơn độc trong cuộc đua giành chữ ký của Barcola. Liverpool cũng được cho là đang theo dõi sát sao mọi động thái của tiền đạo này, sẵn sàng nhảy vào cuộc nếu có cơ hội. Sự cạnh tranh từ các đối thủ trực tiếp tại Premier League buộc đại diện phía Bắc London phải hành động dứt khoát và nhanh chóng hơn trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất lúc này lại đến từ phía PSG. Đội bóng nhà giàu nước Pháp vừa bất ngờ thay đổi lập trường khi tuyên bố Barcola "không phải để bán". Động thái này được xem là một đòn tâm lý nhằm đẩy mức giá chuyển nhượng lên cao. Để có thể thuyết phục PSG nhả người, Arsenal chắc chắn sẽ phải đặt lên bàn đàm phán một con số đủ sức nặng, khiến đội bóng thành Paris không thể từ chối.

Thị trường chuyển nhượng đang dần khép lại, và liệu Arsenal có thể hoàn tất thương vụ bom tấn này để làm mới hàng công hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, sự quyết tâm của ban lãnh đạo đội bóng cho thấy họ đã sẵn sàng "phá két" để duy trì tham vọng cạnh tranh các danh hiệu lớn trong mùa giải tới.