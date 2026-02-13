Arsenal quyết chiêu mộ Raphinha: Toan tính của Mikel Arteta về đôi cánh hủy diệt Arsenal sẵn sàng gửi lời đề nghị khổng lồ tới Barcelona nhằm đưa Raphinha trở lại Ngoại hạng Anh, kết hợp cùng Bukayo Saka tạo nên hàng công mạnh nhất châu Âu.

Arsenal đang trải qua một mùa giải đầy hứa hẹn khi dẫn đầu cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Tuy nhiên, thay vì tự mãn với thành quả hiện tại, huấn luyện viên Mikel Arteta đang lên kế hoạch củng cố sức mạnh đội hình bằng bản hợp đồng bom tấn mang tên Raphinha nhằm hiện thực hóa tham vọng thống trị lâu dài.

Tham vọng về đôi cánh Saka - Raphinha

Theo các báo cáo từ Tây Ban Nha, Pháo thủ đã xác định ngôi sao của Barcelona là mục tiêu hàng đầu cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Arsenal sẵn sàng đưa ra một đề nghị tài chính hấp dẫn để thuyết phục đội bóng xứ Catalan nhả người. Thực tế, sự quan tâm của đội bóng Bắc London dành cho Raphinha đã có từ thời anh còn khoác áo Leeds United.

Arsenal đang cân nhắc việc chiêu mộ Raphinha.

Giờ đây, khi Raphinha đã 29 tuổi và được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới trong hệ thống của Hansi Flick, Arsenal tin rằng đây là thời điểm hoàn hảo để đưa anh trở lại môi trường bóng đá Anh. Sự xuất hiện của tuyển thủ Brazil được kỳ vọng sẽ là bản nâng cấp đáng kể so với Gabriel Martinelli và Leandro Trossard.

Cơ hội từ khó khăn tài chính của Barcelona

Mặc dù Raphinha là nhân tố không thể thay thế tại Camp Nou và đang được cân nhắc cho vai trò đội trưởng mùa tới, nhưng rào cản tài chính có thể buộc Barcelona phải thay đổi quan điểm. Mức lương khổng lồ của ngôi sao người Brazil đang là gánh nặng đối với quỹ lương của đội bóng xứ Catalan trong bối cảnh họ cần cân bằng sổ sách.

Pháo thủ liệu có thể thuyết phục Raphinha rời khỏi Camp Nou?

Về phía cá nhân Raphinha, dù cầu thủ này bày tỏ mong muốn được ở lại Tây Ban Nha, nhưng một lời đề nghị mang tính bước ngoặt từ Arsenal hoàn toàn có thể thay đổi quyết định của anh. Đội bóng thành London đang thể hiện quyết tâm cực lớn để biến Raphinha thành mảnh ghép cuối cùng trong đội hình.

Giải pháp chiến thuật tối ưu cho Arteta

Về mặt chiến thuật, sự góp mặt của Raphinha sẽ mang lại sự linh hoạt đáng kinh ngạc cho hàng công Arsenal. Dù thuận chân trái và sở trường đá cánh phải, Raphinha đã chứng minh sự hiệu quả tuyệt đối khi dạt cánh trái tại Barca để nhường không gian cho Lamine Yamal. Tại Emirates, anh có thể đảm nhận vai trò tương tự để kết hợp với Bukayo Saka bên cánh đối diện.

Sự kết hợp giữa Raphinha và Saka sẽ tạo nên một "đôi cánh" có khả năng xuyên phá hàng đầu thế giới, giúp Arsenal sở hữu hỏa lực đồng đều ở cả hai biên. Đây không chỉ đơn thuần là một vụ chuyển nhượng, mà còn là lời tuyên bố đanh thép của Mikel Arteta về việc xây dựng một thế hệ Invincibles mới, sẵn sàng thách thức mọi danh hiệu tại châu Âu.