Arsenal quyết giành 3 điểm tại Molineux: Đừng để vị trí bét bảng của Wolves đánh lừa Làm khách tại Molineux là thử thách cho tham vọng vô địch của Arsenal. Pháo thủ cần thận trọng trước lối đá tử thủ của Wolves dù đối thủ đang đứng cuối bảng.

Arsenal hành quân đến sân Molineux của Wolves trong bối cảnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Dù đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm, thầy trò HLV Mikel Arteta hiểu rằng mọi sai lầm lúc này đều có thể dẫn đến việc đánh mất cơ hội đăng quang. Đây không chỉ là một trận đấu giành điểm số đơn thuần, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng xưng vương của Pháo thủ.

Arsenal buộc phải thận trọng trước Wolves.

Cú hích tinh thần và sự xoay tua nhân sự

Trước chuyến làm khách quan trọng, Arsenal nhận tin vui lớn khi Bukayo Saka được cho là đã cam kết tương lai lâu dài bằng bản hợp đồng kỷ lục. Đây được xem là liều "doping tinh thần" đúng lúc cho toàn đội trong giai đoạn nước rút. Về tình hình lực lượng, Riccardo Calafiori đã xác nhận đủ thể lực sau khi rời sân sớm ở trận gặp Wigan.

Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ thận trọng bằng cách cất hậu vệ người Ý trên băng ghế dự bị để dưỡng sức cho trận đại chiến với Tottenham Hotspur vào cuối tuần. Thay vào đó, Hincapie có thể được trao cơ hội đá chính. Bên hành lang đối diện, Ben White đã sẵn sàng trở lại để chia lửa với Jurrien Timber, người đang có dấu hiệu quá tải sau chuỗi trận liên tục.

Chiến thuật không Odegaard: Vai trò của Eberechi Eze

Việc thiếu vắng "bộ não" Martin Odegaard buộc Arsenal phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu. Phương án khả dĩ nhất lúc này là sử dụng Eberechi Eze ở vị trí số 8 lệch trái, đồng thời đẩy Declan Rice sang cánh phải. Trong thế trận áp đặt, sự đột biến và khả năng xâm nhập vòng cấm của Eze sẽ là chìa khóa quan trọng để khoan phá hàng thủ dày đặc của đối phương.

Rice, với đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu, hoàn toàn có thể quán xuyến vai trò tiền vệ con thoi (box-to-box) ở hành lang phải. Sự kết hợp này nhằm đảm bảo Arsenal vẫn duy trì được áp lực liên tục lên phần sân đối diện dù không có sự phục vụ của đội trưởng người Na Uy.

Bầy sói luôn biết cách làm khó những ông lớn.

Sự lỳ lợm của "Bầy sói" và mối đe dọa phản công

Dù đang ngụp lặn ở đáy bảng, Wolves không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Thống kê chỉ ra rằng dù tỷ lệ cầm bóng thấp nhất giải, Wolves lại sở hữu chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) tốt hơn nhiều đội bóng ở nhóm trên như West Ham hay Burnley. Điều này minh chứng cho một hệ thống phòng ngự lùi sâu cực kỳ kỷ luật với sơ đồ 5 hậu vệ.

Trên mặt trận tấn công, dù vắng chân sút chủ lực Hwang Hee-chan, Wolves vẫn sở hữu vũ khí nguy hiểm từ tài năng trẻ Mateus Mane. Với tốc độ và khả năng độc lập tác chiến, Mane là mối đe dọa thường trực trong các tình huống phản công thần tốc. Để giành trọn 3 điểm, Arsenal cần sự kiên nhẫn tuyệt đối và phải đặc biệt cảnh giác trước những cạm bẫy phản công tại Molineux.