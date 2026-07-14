Arsenal quyết tâm chiêu mộ Morgan Rogers: Aston Villa ra mức giá kỷ lục 130 triệu bảng Aston Villa ra giá 130 triệu bảng cho Morgan Rogers nhằm thách thức Arsenal. Đội chủ sân Villa Park quyết tâm giữ chân trụ cột bằng mức định giá kỷ lục.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một cuộc đối đầu căng thẳng giữa Aston Villa và Arsenal xung quanh tương lai của Morgan Rogers. Trong bối cảnh đội bóng bắc London khao khát bổ sung hỏa lực, phía Villa đã đưa ra một lời khẳng định đanh thép về giá trị của ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình hiện tại.

Mức định giá 130 triệu bảng: Thông điệp từ Villa Park

Theo nguồn tin từ Daily Mail, ban lãnh đạo Aston Villa đã đặt mức định giá khổng lồ lên tới 130 triệu bảng cho chữ ký của Morgan Rogers. Đây là con số gây sốc đối với giới mộ điệu, nhưng lại phản ánh niềm tin tuyệt đối của hai đồng chủ sở hữu Nassef Sawiris và Wes Edens vào tiềm năng của cầu thủ này. Họ tin rằng giá trị của Rogers phải tương đương với các thương vụ bom tấn trên 100 triệu bảng gần đây như Sandro Tonali hay Elliot Anderson.

Đội chủ sân Villa Park khẳng định không có lý do gì để đưa ra một mức chiết khấu cho nhân tố quan trọng nhất trên hàng công của mình. Động thái này không chỉ nhằm bảo vệ tài sản của câu lạc bộ mà còn là lời cảnh báo gửi đến các đội bóng lớn về vị thế mới của Aston Villa trên bàn đàm phán.

Arsenal đang theo dõi sát trường hợp của Rogers. Ảnh: Getty Images.

Morgan Rogers và sự phù hợp với triết lý của Mikel Arteta

Ở tuổi 23, Morgan Rogers đã vươn mình trở thành một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh sau màn trình diễn bùng nổ mùa giải vừa qua. Sở hữu tốc độ xé gió cùng tư duy chơi bóng hiện đại, Rogers chính là mẫu cầu thủ mà huấn luyện viên Mikel Arteta đang khao khát để hoàn thiện bộ khung tấn công tại sân Emirates. Sự đa năng và khả năng tạo đột biến của tuyển thủ Anh đã thuyết phục hoàn toàn các tuyển trạch viên của Pháo thủ.

Dù mới ký hợp đồng gia hạn chưa đầy một năm, Rogers được cho là đang rất hào hứng trước viễn cảnh được đầu quân cho một đội bóng đang cạnh tranh các danh hiệu lớn. Tuy nhiên, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay đội bóng miền Trung nước Anh.

Thế chủ động tài chính của Aston Villa

Vị thế của Aston Villa trên bàn đàm phán hiện đang rất vững chắc nhờ sự chủ động hoàn toàn về mặt tài chính. Đội bóng dự kiến sẽ thu về nguồn ngân sách tương đối từ việc thanh lý Youri Tielemans và Lucas Digne, qua đó giúp họ có thêm sự linh hoạt để từ chối mọi đề nghị giá thấp từ phía Arsenal hay bất kỳ đối thủ nào khác.

Ban lãnh đạo Villa tin rằng việc duy trì cấu trúc tài chính ổn định là chìa khóa để giữ chân các ngôi sao cốt cán. Dù Arsenal có thể kích hoạt một lời đề nghị chính thức trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng, phía Villa lo ngại một động thái muộn sẽ gây xáo trộn tâm lý cầu thủ và khiến họ không còn đủ thời gian tìm kiếm phương án thay thế xứng tầm.

Tương lai của thương vụ bom tấn này hiện phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ chịu chi của Arsenal. Nếu Pháo thủ không chấp nhận phá vỡ cấu trúc tài chính để đáp ứng con số 130 triệu bảng, khả năng Morgan Rogers tiếp tục gắn bó với đội chủ quản là rất cao. Diễn biến tiếp theo của cuộc thương thảo sẽ định hình đáng kể tham vọng và diện mạo hàng công của cả hai đội bóng trong mùa giải mới.