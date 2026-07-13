Arsenal quyết tâm sở hữu Julian Alvarez, Pep Guardiola lọt tầm ngắm tuyển Ý Arsenal đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid. Trong khi đó, tương lai của Pep Guardiola gây chú ý khi ông trở thành ứng viên dẫn dắt tuyển Ý.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn châu Âu. Arsenal đang dồn toàn lực để đưa Julian Alvarez trở lại Premier League, trong khi Liên đoàn bóng đá Ý đang ấp ủ kế hoạch đầy tham vọng với Pep Guardiola.

Arsenal và mục tiêu nâng cấp hỏa lực mang tên Julian Alvarez

Theo nguồn tin từ Independent, Arsenal đang nỗ lực hoàn tất các thỏa thuận để chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid trước khi giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu. Chân sút người Argentina được xác định là mục tiêu trọng điểm trong kế hoạch nâng cấp hàng công của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Sự đa năng và khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén của Alvarez được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi của Pháo thủ. Hiện tại, đội bóng thành London đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán nhằm sớm chốt các điều khoản cá nhân với nhà vô địch World Cup 2022.

Alvarez lọt tầm ngắm Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Pep Guardiola và kịch bản dẫn dắt đội tuyển Ý

Một trong những thông tin gây bất ngờ nhất là việc Pep Guardiola lọt vào danh sách ứng viên cho vị trí tân thuyền trưởng đội tuyển Ý. Tờ Gazzetta dello Sport cho biết, chiến lược gia 55 tuổi người Tây Ban Nha đang được cân nhắc nghiêm túc sau khi Paolo Maldini được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng áo Thiên thanh.

Sự kết hợp giữa tư duy bóng đá hiện đại của Pep và tầm nhìn của Maldini được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Ý tìm lại vị thế vốn có. Tuy nhiên, khả năng thương vụ này xảy ra vẫn phụ thuộc lớn vào những cam kết dài hạn và kế hoạch phát triển của bóng đá nước này.

Pep được coi là ứng viên cho ghế nóng tuyển Ý. Ảnh: Getty Images.

Biến động tại Premier League: Chelsea và Aston Villa tăng cường nhân sự

Tại Birmingham, Aston Villa đã thực hiện một cú "áp phe" ngoạn mục khi giành chữ ký của tiền vệ Johan Manzambi từ Freiburg. Theo Athletic, Manzambi đã ở rất gần Newcastle United trước khi đội chủ sân Villa Park can thiệp và thuyết phục thành công cầu thủ người Thụy Sĩ thay đổi quyết định vào phút chót.

Trong khi đó, Chelsea đang xem xét thực hiện thương vụ chiêu mộ Adam Wharton của Crystal Palace. Sau khi Liverpool và Manchester United rút lui khỏi cuộc đua, The Blues tin rằng Wharton là sự bổ sung chất lượng để trẻ hóa khu vực trung tuyến. Newcastle United cũng đang tích cực đàm phán với Parma để sở hữu thủ thành người Nhật Bản, Zion Suzuki, nhằm tăng cường sự cạnh tranh trong khung gỗ.

Bayern Munich giữ chân Harry Kane, Atalanta nỗ lực giữ trụ cột

Tại Bundesliga, Bayern Munich đang bày tỏ sự tự tin trong việc thuyết phục Harry Kane ký vào bản hợp đồng dài hạn mới. Dù nhận được sự quan tâm sát sao từ Real Madrid, đội bóng nước Đức sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn để đảm bảo tương lai của thủ quân tuyển Anh tại Allianz Arena.

Tại Serie A, Atalanta đang tổ chức các cuộc thảo luận với tiền vệ Ederson về việc gia hạn hợp đồng. Sau khi thương vụ chuyển sang Manchester United đổ bể, đội bóng vùng Bergamo quyết tâm giữ chân trụ cột người Brazil trước sự chèo kéo mạnh mẽ từ phía Newcastle United.

Cuối cùng, gã khổng lồ bóng đá Scotland, Celtic, đang nhắm tới thủ thành Radek Vitek của Manchester United. Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Bristol City dưới dạng cho mượn, Vitek được đánh giá là phương án dài hạn lý tưởng cho vị trí gác đền của Celtic.