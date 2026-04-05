Arsenal rời FA Cup: Nỗi thất vọng Gabriel Jesus và hiệu ứng Viktor Gyokeres Thất bại trước Southampton tại FA Cup không chỉ khiến Arsenal dừng bước mà còn phơi bày sự tương phản rõ rệt giữa sự nhạt nhòa của Gabriel Jesus và điểm sáng Viktor Gyokeres.

Arsenal vừa trải qua một đêm đáng quên tại sân chơi FA Cup khi chính thức bị loại sau thất bại trước Southampton. Trận đấu này không chỉ mang đến nỗi thất vọng về mặt kết quả mà còn phác họa rõ nét những vấn đề nhân sự của Pháo thủ, đặc biệt là sự đối lập về phong độ giữa các vị trí then chốt trên hàng công và hàng thủ.

Hàng thủ chệch choạc và nỗi lo chấn thương

Hệ thống phòng ngự của Arsenal đã có một ngày thi đấu dưới sức, bắt đầu từ vị trí của Kepa Arrizabalaga. Dù có một số tình huống luân chuyển bóng tốt, Kepa đã hoàn toàn bị khuất phục bởi tốc độ trong cú sút chìm của Stewart, dẫn đến bàn thua cho đội nhà.

Kepa Arrizabalaga - 5 điểm: Bị khuất phục hoàn toàn bởi tốc độ trong cú sút chìm của Stewart. Có một số tình huống ném bóng và luân chuyển bóng tốt.

Đáng trách hơn cả là màn trình diễn của Ben White. Hậu vệ này dù có một vài pha dâng cao ấn tượng nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc phán đoán điểm rơi quả tạt, trực tiếp tạo điều kiện cho đối thủ mở tỷ số. Những lỗi vị trí liên tiếp của White đã khiến Arsenal đánh mất hoàn toàn thế trận trong hiệp một.

Ben White - 3 điểm: Bất chấp một vài tình huống dâng cao tấn công ấn tượng, hậu vệ này đã phán đoán sai điểm rơi của quả tạt ở cột hai, tạo điều kiện cho Stewart thoải mái dứt điểm tung lưới Kepa để mở tỷ số.

Trong bức tranh tối màu của hàng thủ, Gabriel là điểm sáng hiếm hoi với sự lăn xả và quyết liệt trong các pha cản phá. Tuy nhiên, việc anh phải rời sân trong hiệp hai với vấn đề ở đầu gối trái đang để lại nỗi lo lớn cho huấn luyện viên về tình hình lực lượng trong giai đoạn tới.

Gabriel - 7 điểm: Sớm có 1 tình huống tắc bóng quyết liệt với Fellows trong vòng cấm, và tiếp tục lăn xả cản phá một cú sút khác chỉ vài phút sau đó. Phải rời sân trong hiệp 2 do chấn thương đầu gối.

Sự trở lại của Odegaard và tiềm năng từ Max Dowman

Điểm tựa lớn nhất cho lối chơi của Arsenal chính là sự trở lại của thủ quân Martin Odegaard. Ngay khi tái xuất sau chấn thương, tiền vệ người Na Uy đã khẳng định tầm ảnh hưởng sâu rộng với những pha chạm bóng tinh tế và khả năng tạo đột biến cao trong vòng cấm.

Martin Odegaard - 7 điểm: Trở lại sau chấn thương và ngay lập tức khẳng định tầm ảnh hưởng. Có một số cơ hội và pha chạm bóng xuất sắc ở đầu trận.

Bên cạnh Odegaard, tài năng trẻ Max Dowman cũng để lại dấu ấn đậm nét. Với những pha đi bóng trực diện xé toang hàng thủ Southampton và cú cứa lòng hiểm hóc suýt thành siêu phẩm, Dowman đang cho thấy anh sẵn sàng đảm đương những vai trò quan trọng hơn trong đội hình Pháo thủ.

Max Dowman - 7 điểm: Có những pha đi bóng xộc thẳng vào hàng thủ đối phương như thường lệ. Suýt chút nữa anh đã lập siêu phẩm với một pha cứa lòng ấn tượng.

Hai thái cực trên hàng công: Jesus nhạt nhòa, Gyokeres bùng nổ

Nỗi thất vọng lớn nhất trong trận đấu này thuộc về Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil tiếp tục chuỗi phong độ nghèo nàn với một màn trình diễn thiếu sức sống. Chỉ tung ra vỏn vẹn hai cú sút không trúng đích, Jesus hoàn toàn mất hút trước các hậu vệ đối phương và không cho thấy bản năng của một trung phong hàng đầu.

Gabriel Jesus - 3 điểm: Một màn trình diễn nhạt nhòa đến từ tiền đạo người Brazil. Anh chỉ tung ra vỏn vẹn hai cú sút và tất cả đều không đi trúng đích.

Ngược lại, Viktor Gyokeres đã chứng minh giá trị của mình chỉ trong tích tắc. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, chân sút người Thụy Điển đã sút tung lưới Southampton. Dù không được cung cấp nhiều bóng sau đó, nhưng hiệu suất và sự nhạy bén của Gyokeres chính là điều mà Arsenal đang thiếu hụt trầm trọng ở vị trí số 9.

Viktor Gyokeres - 7 điểm: Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân, chân sút người Thụy Điển đã sút tung lưới đối phương.

Thất bại này buộc Arsenal phải nhìn nhận lại chiều sâu đội hình và tính hiệu quả của các trụ cột. Trong khi những tài năng trẻ và tân binh như Gyokeres đang nỗ lực khẳng định mình, thì những cái tên giàu kinh nghiệm như Jesus cần sớm tìm lại bản sắc nếu không muốn mất vị trí trong đội hình của Mikel Arteta.