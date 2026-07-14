Arsenal rộng cửa chiêu mộ Morgan Rogers sau động thái bất ngờ từ Aston Villa Thương vụ Johan Manzambi gia nhập Aston Villa được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng domino, giúp Arsenal tiến gần hơn đến chữ ký của ngôi sao trị giá 100 triệu bảng Morgan Rogers.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những nước đi đầy toan tính từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm, Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cấp hàng công bằng một bản hợp đồng bom tấn, xuất phát từ một động thái chuyển nhượng tưởng chừng như không liên quan của đối thủ Aston Villa.

Sự im lặng đáng kinh ngạc của nhà đương kim vô địch

Trái với kỳ vọng về một cuộc chạy đua vũ trang rầm rộ sau chức vô địch lịch sử, Arsenal đang trải qua một kỳ chuyển nhượng khá trầm lắng. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài việc mua đứt Piero Hincapie, bản hợp đồng mới duy nhất cập bến Emirates là thủ thành Illan Meslier từ Leeds United. Sự chậm chạp này đang đặt ra dấu hỏi lớn về tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Mikel Arteta.

Tuy nhiên, sự im lặng đó có thể chỉ là bước đệm cho một cú áp phe lớn hơn. Những tin đồn về việc Arsenal theo đuổi Morgan Rogers đã xuất hiện từ lâu, nhưng chỉ đến khi Aston Villa có những biến động về nhân sự, hy vọng của người hâm mộ Pháo thủ mới thực sự được thắp sáng.

Manzambi chuẩn bị gia nhập Aston Villa. Ảnh: Getty Images.

Hiệu ứng domino từ thương vụ Johan Manzambi

Theo báo cáo từ ký giả uy tín David Ornstein, Aston Villa đã vượt mặt Newcastle United để đạt được thỏa thuận chiêu mộ Johan Manzambi từ Freiburg. Đáng chú ý, Manzambi là mẫu cầu thủ tấn công có phong cách và vị trí thi đấu khá tương đồng với Morgan Rogers. Việc đội chủ sân Villa Park quyết liệt bổ sung nhân sự ở khu vực này cho thấy họ dường như đang chuẩn bị cho kịch bản chia tay ngôi sao sáng giá nhất của mình.

Dưới góc độ chiến thuật, việc có được Manzambi giúp HLV Unai Emery duy trì được chiều sâu đội hình, đồng thời tạo ra khoảng trống cần thiết để thực hiện một thương vụ bán cầu thủ với giá trị kỷ lục.

Cơ hội để Arsenal chiêu mộ Morgan Rogers có lẽ vừa tăng lên. Ảnh: Getty Images.

Thách thức 100 triệu bảng và bài toán tài chính

Dù cánh cửa đã mở, Arsenal vẫn phải đối mặt với một rào cản khổng lồ: mức giá chuyển nhượng. Trong bối cảnh thị trường đang bị lạm phát phi mã, giá trị của Morgan Rogers được dự báo sẽ vượt ngưỡng 100 triệu bảng. Con số này không hề phi lý khi nhìn vào những thương vụ gần đây như Sandro Tonali đến Tottenham (100 triệu bảng) hay Elliot Anderson gia nhập Manchester City (130 triệu bảng).

Bảng so sánh giá trị các thương vụ đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng:

Cầu thủ Đội đến Mức phí (dự kiến/thực tế) Elliot Anderson Manchester City 130 triệu bảng Sandro Tonali Tottenham Hotspur 100 triệu bảng Morgan Rogers Arsenal (Tin đồn) Trên 100 triệu bảng

Đối với Aston Villa, việc bán Rogers không chỉ mang lại nguồn ngân sách khổng lồ để tái đầu tư mà còn giúp họ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc tài chính sau hàng loạt thương vụ mua sắm đắt đỏ. Trong khi đó, với việc chuẩn bị chia tay Leandro Trossard, Arsenal đang rất cần một luồng gió mới trên hàng công để duy trì sức mạnh trong cuộc đua đường dài tại cả Ngoại hạng Anh và Champions League.