Arsenal rộng cửa sở hữu Breno Bidon: Viên ngọc 100 triệu euro của Corinthians Arsenal đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trẻ Breno Bidon. Dù có mức giá giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro, khó khăn tài chính của Corinthians có thể giúp Pháo thủ sở hữu tài năng này với mức phí thấp hơn nhiều.

Arsenal vừa chính thức đưa tiền vệ trẻ Breno Bidon vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên cho mùa giải mới. Sau một mùa giải thành công, đội chủ sân Emirates đang ráo riết tìm kiếm những phương án chất lượng để làm mới và nâng cấp chiều sâu cho tuyến giữa, nơi các trụ cột cần sự hỗ trợ đắc lực hơn.

Cơ hội từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Brazil

Theo báo cáo từ FussballDaten, mức giá giải phóng hợp đồng của Breno Bidon hiện được ấn định ở con số khổng lồ 100 triệu euro. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán mức phí chuyển nhượng thực tế sẽ thấp hơn đáng kể. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc ban lãnh đạo Corinthians đang đối mặt với áp lực nợ nần nghiêm trọng.

Để giải quyết các khoản nợ cấp bách, đội bóng Brazil buộc phải cân nhắc việc bán đi tài năng sáng giá nhất của mình ngay trong kỳ chuyển nhượng tới. Đây được xem là cơ hội vàng để Arsenal thực hiện một thương vụ đầu tư thông minh, sở hữu cầu thủ tiềm năng với mức giá hợp lý.

Bidon đang được một loạt ông lớn theo đuổi. Ảnh: Getty.

Mẫu tiền vệ toàn diện mà Mikel Arteta khao khát

Breno Bidon hiện được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm triển vọng nhất tại giải vô địch quốc gia Brazil. Cầu thủ này sở hữu bộ kỹ năng xử lý bóng thanh thoát, khả năng thoát pressing ấn tượng và đặc biệt là nhãn quan chiến thuật sắc bén. Bidon có thể đảm nhận linh hoạt nhiều vai trò ở khu trung tuyến, từ điều tiết lối chơi đến hỗ trợ tấn công.

Ban huấn luyện Arsenal tin rằng tiền vệ người Brazil sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để gia tăng tính đột biến và giảm tải cho các trụ cột hiện tại. Với nền tảng kỹ thuật tốt, Bidon được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi với triết lý bóng đá kiểm soát và tấn công mà huấn luyện viên Mikel Arteta đang xây dựng tại London.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt từ các ông lớn

Dù đang nắm lợi thế, Arsenal chắc chắn sẽ gặp không ít thách thức khi thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt. CLB Atalanta tại Ý đang xem Bidon là mục tiêu số một để thay thế cho Ederson – người nhiều khả năng sẽ chuyển sang khoác áo Man Utd.

Bên cạnh đó, cả Chelsea và Man Utd cũng đã đánh tiếng quan tâm đến ngôi sao trẻ của Corinthians. Tuy nhiên, Arsenal sở hữu nguồn lực tài chính ổn định cùng một dự án thể thao rõ ràng, vốn là bệ phóng phát triển lý tưởng cho các cầu thủ trẻ. Cơ hội được thi đấu tại Ngoại hạng Anh và Champions League là yếu tố then chốt để Pháo thủ thuyết phục Bidon gia nhập dự án của mình.

Các cuộc đàm phán về tương lai của tiền vệ thuộc biên chế Corinthians dự kiến sẽ có những bước tiến triển mới trong vài tuần tới, khi các bên bắt đầu đi sâu vào chi tiết các điều khoản cá nhân và mức phí chuyển nhượng cuối cùng.