Arsenal rút lui khỏi thương vụ Enzo Fernandez vì mức giá 120 triệu bảng của Chelsea Đội bóng Bắc London nhanh chóng chấm dứt ý định chiêu mộ tiền vệ người Argentina sau khi kình địch Chelsea đưa ra yêu cầu tài chính vượt quá khả năng chi trả.

Tham vọng củng cố tuyến giữa của Arsenal vừa vấp phải một gáo nước lạnh từ chính đối thủ cùng thành phố. Trong nỗ lực tìm kiếm một động cơ mới cho hàng tiền vệ, Pháo thủ đã nhận được phản hồi gây choáng váng từ Chelsea về trường hợp của Enzo Fernandez.

Rào cản tài chính 120 triệu bảng

Theo thông tin từ nhà báo Simon Phillips, ban lãnh đạo Arsenal đã trực tiếp liên hệ với Chelsea để tìm hiểu các điều khoản chuyển nhượng dành cho tiền vệ người Argentina. Tuy nhiên, cuộc đối thoại nhanh chóng đi vào ngõ cụt khi đội chủ sân Stamford Bridge kiên quyết giữ mức giá yêu cầu lên tới 120 triệu bảng.

Arsenal gặp khó trong việc thăm dò chiêu mộ Enzo Fernandez. Ảnh: Getty Images

Con số khổng lồ này được đánh giá là quá cao so với giá trị thực tế và ngân sách của Arsenal, khiến đội bóng Bắc London lập tức chùn bước. Thực tế, nhu cầu nâng cấp khu trung tuyến của Arsenal là có thật, nhưng Enzo Fernandez không phải là cái tên đứng đầu danh sách rút gọn. Việc liên hệ với nhà vô địch World Cup 2022 chủ yếu mang tính chất thăm dò thị trường của ban lãnh đạo sân Emirates.

Tâm trí của Enzo Fernandez không thuộc về Emirates

Bên cạnh rào cản về giá cả, thái độ của tiền vệ người Argentina cũng là một trở ngại lớn. Các nguồn tin cho biết Enzo Fernandez chưa cho thấy sự hứng thú với viễn cảnh chuyển sang khoác áo Pháo thủ. Tâm trí của cầu thủ này dường như không còn đặt trọn vẹn tại môi trường Ngoại hạng Anh, khi ưu tiên số một của anh là tìm kiếm cơ hội gia nhập Real Madrid.

Tuy nhiên, cánh cửa đến với sân Santiago Bernabeu cũng đang dần khép lại. Gã khổng lồ La Liga vừa có động thái dứt khoát trên thị trường chuyển nhượng khi phát đi thông báo chính thức phủ nhận mọi sự quan tâm dành cho trụ cột của Chelsea. Động thái này đẩy Enzo vào thế khó, khi anh vừa muốn ra đi nhưng lại không có nhiều lựa chọn chất lượng vào lúc này.

Với những diễn biến hiện tại, khả năng Enzo Fernandez chuyển đến Emirates là gần như không thể xảy ra. Arsenal dự kiến sẽ rút lui hoàn toàn khỏi thương vụ này để chuyển hướng sang các mục tiêu tiền vệ khác phù hợp hơn với cấu trúc tài chính và kế hoạch nhân sự của câu lạc bộ.