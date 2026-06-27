Arsenal săn đón Bruno Guimaraes, Chelsea nhắm đá tảng Maxence Lacroix 50 triệu bảng Thị trường chuyển nhượng hè bùng nổ khi Arsenal quyết tâm chiêu mộ Bruno Guimaraes để nâng cấp tuyến giữa, trong khi Chelsea sẵn sàng chi 50 triệu bảng cho Maxence Lacroix từ Crystal Palace.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi quyết liệt từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm đổ dồn về Emirates và Stamford Bridge, nơi các kế hoạch tái cấu trúc đội hình đang được đẩy lên cao trào nhằm chuẩn bị cho cuộc đua vô địch khốc liệt mùa tới.

Arsenal và tham vọng nâng cấp trục xương sống

Arsenal đang đặt ưu tiên hàng đầu vào việc chiêu mộ Bruno Guimaraes từ Newcastle United. Tiền vệ 28 tuổi người Brazil không chỉ là một cầu thủ đánh chặn đơn thuần mà còn là trạm trung chuyển bóng xuất sắc, sở hữu khả năng thoát pressing thượng hạng. Việc bổ sung Guimaraes được xem là mảnh ghép hoàn hảo để chia lửa cùng Declan Rice, giúp HLV Mikel Arteta có thêm sự biến ảo trong sơ đồ chiến thuật.

Arsenal dành sự quan tâm cho Bruno Guimaraes. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, Newcastle United cho thấy họ không hề có ý định để các trụ cột ra đi dễ dàng. Bên cạnh trường hợp của Guimaraes, đội bóng vùng Tyneside vừa thẳng thừng từ chối lời đề nghị thứ hai từ Tottenham Hotspur dành cho Sandro Tonali. Để thuyết phục "Chích chòe" nhả tiền vệ 26 tuổi người Ý, Spurs được yêu cầu phải đặt lên bàn đàm phán con số không dưới 100 triệu bảng.

Cuộc chơi của những con số: Liverpool và Dortmund gây sốc

Tại vùng Merseyside, Liverpool đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ RB Leipzig. Đội bóng nước Đức đã bác bỏ lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng dành cho ngôi sao trẻ Yan Diomande. Bất chấp sự cứng rắn này, The Kop vẫn kiên trì theo đuổi tuyển thủ Bờ Biển Ngà, người được đánh giá là một trong những tài năng chạy cánh triển vọng nhất châu Âu hiện nay.

Tương tự, Borussia Dortmund cũng khẳng định vị thế trên bàn đàm phán khi hét giá Felix Nmecha lên tới 86 triệu bảng. Đội bóng vùng Ruhr muốn đảm bảo một khoản lợi nhuận khổng lồ trước sự dòm ngó của các đại gia lục địa già, khẳng định giá trị của những nhân tố then chốt trong hệ thống của họ.

Chelsea gia cố hàng thủ, Inter Milan tìm phương án dự phòng

Tại London, Chelsea đang chuyển hướng sang Maxence Lacroix của Crystal Palace. Sau những biến động ở hàng phòng ngự, The Blues coi trung vệ người Pháp là phương án tối ưu để tăng cường chất thép. Mức phí 50 triệu bảng mà Crystal Palace đưa ra được xem là thách thức nhưng cần thiết nếu Chelsea muốn ổn định lại hệ thống phòng ngự dưới thời HLV mới.

Maxence Lacroix nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, Inter Milan đang theo dõi sát sao tình hình của Trevoh Chalobah tại Stamford Bridge. Đội bóng Serie A coi cầu thủ người Anh là mục tiêu dự phòng chất lượng nếu không thể hoàn tất thương vụ Oumar Solet từ Udinese. Chalobah với kinh nghiệm tại Champions League được kỳ vọng sẽ thích nghi nhanh với triết lý bóng đá của bóng đá Ý.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Ở nhóm giữa bảng xếp hạng, Bournemouth đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Richard Rios từ Benfica. Tiền vệ người Colombia đang là món hàng hot nhờ lối chơi giàu thể lực và khả năng kiểm soát trung tuyến ấn tượng.

Tại West Ham, HLV và các cộng sự đang ráo riết tìm kiếm người thay thế cho Crysencio Summerville và Jarrod Bowen khi cả hai đều bỏ ngỏ khả năng ra đi. Abdul Fatawu đã lọt vào tầm ngắm của đội bóng thành London như một phương án làm mới hành lang cánh.

Cuối cùng, Wolves đang tìm cách cân bằng tài chính bằng việc rao bán hậu vệ trái Hugo Bueno với giá 15 triệu bảng. Fiorentina hiện là CLB sốt sắng nhất trong thương vụ này, tạo điều kiện cho cầu thủ 23 tuổi người Tây Ban Nha tìm kiếm thử thách mới tại Serie A.