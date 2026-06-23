Arsenal săn đón Morgan Rogers, Tottenham chốt giá 40 triệu bảng cho Marcus Rashford Arsenal đưa Morgan Rogers vào tầm ngắm ưu tiên, trong khi Tottenham gây bất ngờ với kế hoạch chiêu mộ Marcus Rashford từ Man Utd với mức giá 40 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những nước đi táo bạo từ các ông lớn Premier League. Trong khi Arsenal tập trung vào việc trẻ hóa đội hình với những nhân tố triển vọng, Tottenham lại đang hướng tới những bản hợp đồng mang tính biểu tượng để thay đổi vị thế của đội bóng.

Arsenal và canh bạc mang tên Morgan Rogers

Đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal, đã chính thức đưa Morgan Rogers của Aston Villa vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Tiền vệ 23 tuổi người Anh đã có một mùa giải bùng nổ, thể hiện sự chững chạc và khả năng thích nghi chiến thuật ấn tượng dưới bàn tay của Unai Emery. Ban lãnh đạo Pháo thủ tin rằng Rogers là mảnh ghép hoàn hảo để tăng cường chiều sâu cho tuyến giữa, đặc biệt là trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc tại Champions League sắp tới.

Arsenal nhắm Morgan Rogers.

Theo các nguồn tin từ Talksport, Arsenal sẽ sớm gửi đề nghị chính thức đến đội chủ sân Villa Park. Với tiềm năng phát triển cực lớn, Rogers được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi tấn công của đội bóng thành London.

Tottenham và tham vọng hồi sinh Marcus Rashford

Một trong những thông tin gây sốc nhất sáng nay là việc Tottenham Hotspur chuẩn bị chi 40 triệu bảng để mua đứt Marcus Rashford từ Manchester United. Sau quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại Barcelona, tiền đạo 28 tuổi dường như không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Old Trafford.

Tottenham tiếp cận Rashford.

Đáng chú ý, Rashford sẵn sàng chấp nhận giảm lương để có thể gia nhập dự án của Tottenham. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để chân sút người Anh cứu vãn sự nghiệp và tìm lại phong độ đỉnh cao tại môi trường Premier League quen thuộc.

Cuộc chiến giành chữ ký Sandro Tonali và Bremer

Tottenham cũng đang thể hiện tham vọng cực lớn khi sẵn sàng chi 85 triệu bảng cho Sandro Tonali của Newcastle United. Tuy nhiên, một biến số quan trọng đã xuất hiện khi tuyển thủ Italy bày tỏ nguyện vọng gia nhập Arsenal hơn là kình địch cùng thành phố. Điều này đặt Tottenham vào thế khó trong việc thuyết phục cựu sao AC Milan.

Ở hàng phòng ngự, cả Bayern Munich và Tottenham đều đang theo sát trung vệ Bremer của Juventus. Cầu thủ 29 tuổi người Brazil là chốt chặn đáng tin cậy nhất của đội bóng thành Turin hiện tại. Dù Bremer khẳng định hạnh phúc tại Italy, nhưng một lời đề nghị hấp dẫn từ các đại gia châu Âu hoàn toàn có thể thay đổi cục diện.

Barcelona và động thái bất ngờ với Harry Kane

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đã thực hiện một bước đi đầy tính toán khi tiếp cận Harry Kane. Dù chân sút 32 tuổi đang có phong độ ghi bàn xuất sắc tại Bayern Munich, Gã khổng lồ xứ Catalan vẫn muốn kiểm tra khả năng đưa anh về sân Nou Camp. Đây được xem là nỗ lực nhằm tìm kiếm một đối trọng xứng tầm với Kylian Mbappe của Real Madrid.

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