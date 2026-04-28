Arsenal săn đón Victor Osimhen, Real Madrid đại chiến giành trung vệ Goncalo Inacio Arsenal cử Giám đốc thể thao theo dõi Victor Osimhen trong khi Real Madrid và các ông lớn sẵn sàng chi 60 triệu euro cho trung vệ Goncalo Inacio của Sporting CP.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng lên khi các câu lạc bộ hàng đầu bắt đầu thực hiện những bước đi chiến lược cho mùa hè. Tâm điểm thuộc về kế hoạch nâng cấp hàng công của Arsenal với Victor Osimhen và cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Real Madrid, Manchester United cùng Liverpool cho "viên ngọc" phòng ngự Goncalo Inacio.

Arsenal và tham vọng sở hữu Victor Osimhen

Ban lãnh đạo Arsenal vừa có động thái cụ thể nhằm giải quyết bài toán trung phong. Giám đốc thể thao Andrea Berta đã trực tiếp có mặt tại Istanbul để dự khán trận derby Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu chính là đánh giá phong độ của Victor Osimhen. Tiền đạo đang khoác áo Galatasaray theo dạng cho mượn tiếp tục chứng minh giá trị với hiệu suất đáng nể: 20 bàn thắng sau 31 trận đấu mùa này.

Arsenal theo sát tình hình Osimhen.

Không chỉ dừng lại ở Osimhen, "Pháo thủ" còn đưa Baris Alper Yilmaz và thủ môn Ugurcan Cakir vào tầm ngắm. Đây được xem là chiến lược đa dạng hóa đội hình nhằm duy trì sức cạnh tranh tại Premier League mùa tới. Nguồn tin từ Diario AS khẳng định Arsenal đang chuẩn bị một đề nghị đủ sức nặng để thuyết phục Napoli bán đứt tiền đạo người Nigeria.

Real Madrid gia nhập cuộc đua giành Goncalo Inacio

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đã chính thức đưa Goncalo Inacio của Sporting CP vào danh sách ưu tiên. Trung vệ 24 tuổi này hiện là một trong những tài năng phòng ngự được săn đón nhất châu Âu sau khi có 42 lần ra sân trong màu áo đội bóng Bồ Đào Nha mùa này. Inacio sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro, con số không quá lớn đối với tiềm lực tài chính của "Kền kền trắng".

Real săn đón Goncalo Inacio.

Tuy nhiên, Real Madrid sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Liverpool, Manchester United, Barcelona và Chelsea. Sporting CP được cho là sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị vào mùa hè tới, thời điểm Inacio dự kiến sẽ là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup. Việc sở hữu một trung vệ thuận chân trái, có khả năng tịnh tiến bóng xuất sắc như Inacio đang là ưu tiên hàng đầu của nhiều huấn luyện viên.

Chuyển động của các tài năng trẻ và Inter Milan

Inter Milan đang chuẩn bị thực hiện quyền ưu tiên mua lại tiền vệ Aleksandar Stankovic từ Club Brugge. Sau thời gian rèn luyện tại Bỉ, sản phẩm của lò đào tạo Nerazzurri đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy chiến thuật, khiến ban lãnh đạo đội bóng thành Milan quyết tâm đưa anh trở lại San Siro.

Trong khi đó, cuộc chiến giành chữ ký của Nathan De Cat đang nóng lên giữa Chelsea và Manchester City. Tiền vệ 17 tuổi của Anderlecht chỉ còn một năm hợp đồng, biến anh thành mục tiêu giá rẻ nhưng chất lượng. Bayern Munich cũng đã bắt đầu các cuộc đàm phán sơ bộ với đại diện cầu thủ này để chiếm ưu thế trước các đội bóng Anh.

Tại Premier League, Tottenham Hotspur đang cân nhắc chiêu mộ hậu vệ James Tavernier từ Rangers nhằm gia tăng kinh nghiệm cho hành lang cánh phải. Cùng lúc đó, Everton bày tỏ sự quan tâm đến Troy Parrott, tuyển thủ Cộng hòa Ireland đang chơi thăng hoa tại AZ Alkmaar, với hy vọng giải quyết dứt điểm vấn đề hiệu suất ghi bàn nghèo nàn của hàng công.