Arsenal săn Julian Alvarez, Man City quyết đấu giành Federico Valverde Arsenal chuyển hướng sang Julian Alvarez cho hành lang cánh trái, trong khi Man City gia nhập cuộc đua chiêu mộ Federico Valverde với mức giá hơn 100 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh đồng loạt nhắm đến các ngôi sao từ La Liga. Trọng tâm của kỳ chuyển nhượng hè năm nay đang đổ dồn vào kế hoạch tái thiết hàng công của Arsenal và nỗ lực gia cố tuyến giữa của Manchester City.

Arsenal gây sốc với kế hoạch chiêu mộ Julian Alvarez

Arsenal đã chính thức thay đổi chiến lược chuyển nhượng khi nhắm Julian Alvarez từ Atletico Madrid để khỏa lấp vị trí tiền vệ cánh trái. Ban huấn luyện "Pháo thủ" tin rằng tiền đạo người Argentina không chỉ là phương án nâng cấp hoàn hảo cho hành lang biên mà còn mang lại sự đột biến cao hơn so với việc sử dụng anh trong vai trò tiền đạo cắm thuần túy.

Tuy nhiên, thương vụ này dự kiến sẽ tiêu tốn của Arsenal một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Việc theo đuổi Alvarez cho thấy tham vọng của HLV Mikel Arteta trong việc đa dạng hóa các phương án tấn công để cạnh tranh danh hiệu trong mùa giải mới.

Manchester City cạnh tranh Federico Valverde

Tại Manchester, HLV Pep Guardiola đã trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo Manchester City gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Federico Valverde. Tiền vệ hiện đang là trụ cột không thể thay thế tại Real Madrid đang thu hút sự chú ý lớn từ các ông lớn Premier League như Arsenal và Chelsea.

Để thuyết phục đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhả người, Manchester City có thể phải chi ra con số vượt ngưỡng 100 triệu euro. Valverde được đánh giá là mảnh ghép lý tưởng để duy trì sự thống trị của Man City tại khu vực trung tuyến.

Barcelona nỗ lực làm mới đội hình

Barcelona hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Omar Marmoush từ Manchester City. Đại diện nước Anh được cho là sẵn sàng để tuyển thủ Ai Cập ra đi nếu nhận được lời đề nghị trị giá khoảng 56 triệu bảng. Sự đa năng của Marmoush là yếu tố then chốt giúp anh trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Camp Nou.

Song song đó, Barcelona đang nối lại đàm phán với Manchester United về trường hợp của Marcus Rashford. Đội bóng xứ Catalonia hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận mượn tiền đạo này thêm một mùa giải nhằm giải quyết bài toán hàng công trong bối cảnh tài chính vẫn còn hạn chế.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Tại Pháp, PSG đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiền vệ Fermin Lopez của Barcelona. Để có đủ ngân sách cho thương vụ này, đội bóng thành Paris sẵn sàng bán cả Lucas Hernandez và Bradley Barcola. Trong khi đó, nội bộ Real Madrid đang xôn xao trước thông tin Eduardo Camavinga yêu cầu được ra đi ngay trong hè này sau khi bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup của đội tuyển Pháp.

Tại Ngoại hạng Anh, Liverpool đã chuẩn bị sẵn ngân sách 75 triệu bảng để săn lùng một cầu thủ chạy cánh trái đẳng cấp. Những cái tên như Yan Diomande, Antonio Nusa và Bradley Barcola hiện đang nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Anfield. Ngoài ra, West Ham cũng tự tin sẽ thu về 70 triệu bảng nếu bán tiền vệ Mateus Fernandes cho các đối thủ như Liverpool hay Manchester United.