Arsenal sẵn sàng bán 5 ngôi sao để cân bằng tài chính và nâng cấp đội hình Đội chủ sân Emirates cân nhắc chia tay Nwaneri, Lewis-Skelly và cả những trụ cột như Martinelli để thu về khoản lợi nhuận lớn nhằm tái đầu tư vào các bản hợp đồng mới.

Arsenal đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn nhằm tối ưu hóa ngân sách và tuân thủ Quy định về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh. Theo các báo cáo từ BBC, ban lãnh đạo đội chủ sân Emirates sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho 5 ngôi sao đội một, bao gồm cả những tài năng trẻ triển vọng và các trụ cột lâu năm.

Chiến lược "lợi nhuận thuần túy" từ học viện

Trọng tâm của kế hoạch thanh lý là bộ đôi Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly. Dù được đánh giá là những "mầm non" sáng giá nhất của học viện Hale End và vừa ký hợp đồng dài hạn vào năm ngoái, cơ hội thi đấu thường xuyên dưới thời Mikel Arteta vẫn đang bị hạn chế.

Arsenal cân nhắc bán Nwaneri và Lewis-Skelly

Việc bán các cầu thủ tự đào tạo mang lại lợi ích đặc biệt về mặt kế toán: toàn bộ phí chuyển nhượng sẽ được ghi nhận là "lợi nhuận thuần túy". Arsenal kỳ vọng sẽ thu về ít nhất 100 triệu bảng từ việc chia tay bộ đôi này, tạo ra dư địa tài chính quan trọng để kích hoạt các bản hợp đồng bom tấn mới.

Những cái tên gây sốc trong danh sách thanh lý

Bên cạnh các tài năng trẻ, danh sách chuyển nhượng của Pháo thủ còn xuất hiện 3 cái tên đầy bất ngờ: Gabriel Jesus, Ben White và Gabriel Martinelli. Đây đều là những trụ cột đã đồng hành cùng Arsenal trong cuộc đua vô địch những mùa giải gần đây.

Tuy nhiên, nhu cầu làm mới đội hình và tối ưu hóa giá trị cầu thủ đang được ưu tiên hàng đầu. Việc sẵn sàng chia tay những ngôi sao đương nhiệm cho thấy quyết tâm của Mikel Arteta trong việc nâng cấp chất lượng đội hình để duy trì vị thế cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh.

Martin Odegaard là nhân tố "bất khả xâm phạm"

Trong bối cảnh đội hình có nhiều biến động, đội trưởng Martin Odegaard là cái tên duy nhất không thể chạm tới. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hoàn toàn không có ý định chia tay thủ quân người Na Uy, bất chấp việc anh sắp bước vào hai năm cuối của hợp đồng. Arsenal ưu tiên giữ chân hạt nhân trong lối chơi này để làm điểm tựa cho quá trình thay máu lực lượng.

Cuộc thanh lọc rầm rộ tại Emirates hứa hẹn sẽ mang đến nhiều xáo trộn trong mùa hè này. Đây là bước đi chiến lược giúp Arsenal vừa đảm bảo các quy tắc tài chính khắt khe, vừa có đủ nguồn lực để cạnh tranh các danh hiệu lớn trong tương lai.