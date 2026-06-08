Arsenal sẵn sàng chi 140 triệu bảng cho Barcola nếu hụt Vinicius Junior Arsenal lên phương án dự phòng trị giá 140 triệu bảng mang tên Bradley Barcola của PSG trong trường hợp thương vụ chiêu mộ Vinicius Junior đổ bể.

Arsenal đang thể hiện tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng khi sẵn sàng kích hoạt thương vụ bom tấn trị giá 140 triệu bảng dành cho tiền đạo Bradley Barcola của Paris Saint-Germain. Đây được xem là phương án dự phòng chiến lược của đội chủ sân Emirates nếu không thể hoàn tất việc chiêu mộ Vinicius Junior từ Real Madrid.

Kế hoạch dự phòng 140 triệu bảng từ nước Pháp

Theo thông tin từ talkSPORT và nhà báo David Ornstein, Giám đốc thể thao Andrea Berta cùng ban huấn luyện Arsenal đã chuẩn bị sẵn kịch bản khẩn cấp cho hàng công. Đội bóng thành London chấp nhận vung ra khoản tiền kỷ lục 140 triệu bảng để thuyết phục đại diện nước Pháp nhượng lại Barcola.

Barcola có thể là phương án B của Arsenal nếu hụt Vinicius.

Đáng chú ý, thái độ quyết liệt này xuất hiện ngay sau khi Arsenal được cho là đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United với giá 75 triệu bảng. Ban lãnh đạo "Pháo thủ" từng rất tự tin có thể thừa thắng xông lên để sở hữu thêm Vinicius Junior, người chỉ còn một năm hợp đồng và gặp bế tắc trong đàm phán gia hạn với Real Madrid.

Nỗ lực giữ chân ngôi sao của Real Madrid

Tuy nhiên, tiến trình chiêu mộ chân sút 26 tuổi người Brazil bất ngờ gặp trở ngại lớn. Ban lãnh đạo Real Madrid đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với đại diện của Vinicius Junior ngay tại đại bản doanh huấn luyện.

Tại đây, Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez đã trực tiếp đưa ra đề nghị hợp đồng mới với mức đãi ngộ gia tăng đáng kể. Hành động này nhằm giữ chân Vinicius trước sự chèo kéo ráo riết từ phía đại diện Ngoại hạng Anh.

Sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool

Trường hợp Vinicius Junior quyết định cam kết tương lai tại Bernabeu, Arsenal sẽ lập tức chuyển hướng sang Bradley Barcola. Ngôi sao chạy cánh người Pháp hiện thu hút sự chú ý lớn khi liên tục từ chối các lời đề nghị gia hạn từ phía ban lãnh đạo PSG.

Dù Liverpool đã khởi động quá trình đàm phán chính thức với PSG từ trước, tiềm lực tài chính cùng mức giá 140 triệu bảng mà Arsenal đưa ra hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện. Quyết định đầu tư mạnh tay này khẳng định quyết tâm nâng cấp đội hình của HLV Mikel Arteta trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa.