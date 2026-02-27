Arsenal sẵn sàng chi 80 triệu bảng cho Anthony Gordon: Giải pháp đa năng của Mikel Arteta Pháo thủ dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký ngôi sao Newcastle để nâng cấp cánh trái. Gordon là ưu tiên hàng đầu của Arteta nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch.

Arsenal đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United với mức phí dự kiến khoảng 75 đến 80 triệu bảng. Đội bóng Bắc London hiện được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo tuyển Anh, vượt qua cả hai đối thủ nặng ký là Liverpool và Manchester United.

Gordon lọt vào mắt xanh Arsenal.

Việc theo đuổi Anthony Gordon không phải là một động thái nhất thời mà phản ánh rõ định hướng xây dựng lực lượng dài hạn của Mikel Arteta. Dù phía Newcastle mong muốn mức giá lên tới 95 triệu bảng, con số 80 triệu bảng mà Arsenal đề xuất vẫn cho thấy quyết tâm lớn của đội chủ sân Emirates trong việc nâng cấp đội hình.

Sự phù hợp về chiến thuật và tính đa năng

Lý do chính khiến Mikel Arteta khao khát có được Gordon nằm ở sự linh hoạt trong lối chơi. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã theo dõi cầu thủ này từ khi anh còn khoác áo Everton. Arteta đặc biệt đánh giá cao khả năng thích nghi của Gordon khi anh có thể thi đấu tốt ở cả hai hành lang cánh và thậm chí là vai trò trung phong dưới thời huấn luyện viên Eddie Howe.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày đặc, một cầu thủ đa năng như Gordon sẽ giúp Arsenal dễ dàng xoay tua đội hình mà không làm giảm đi cường độ pressing hay sức tấn công. Khả năng hoạt động không mệt mỏi của anh được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật yêu cầu tính cơ động cao của Pháo thủ.

Lời giải cho bài toán nhân sự cánh trái

Thực tế, Arsenal đang ráo riết tìm kiếm phương án tăng cường sức mạnh cho hành lang biên trái, nơi mà tương lai của Gabriel Martinelli đang trở thành dấu hỏi lớn. Việc sở hữu một cầu thủ có thể duy trì cường độ thi đấu cao, sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự và bùng nổ khi tấn công như Gordon là một phương án vô cùng hấp dẫn.

Arteta hoàn toàn có thể chia tay Martinelli.

Hơn nữa, ở độ tuổi 25, Gordon đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp nhưng vẫn còn dư địa để phát triển thêm. Dù phong độ tại Newcastle mùa này có những thời điểm trồi sụt, giới chuyên môn vẫn đánh giá rất cao năng lực tổng thể của anh, minh chứng là việc anh thường xuyên góp mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển Anh.

Nguồn lực tài chính và khả năng thành công

Về mặt tài chính, Arsenal tỏ ra rất tự tin. Dưới triều đại của Mikel Arteta, đội bóng đã chi hơn 1 tỷ bảng cho thị trường chuyển nhượng. Ban lãnh đạo Pháo thủ sẵn sàng tiếp tục phá két nếu điều đó giúp đội bóng chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League. Điều này cho thấy rào cản về giá cả không phải là vấn đề quá lớn đối với Arsenal trong thương vụ này.

Mặc dù Gordon từng khẳng định đang hạnh phúc tại St James' Park, nhưng sức hút từ một đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch và suất tham dự Champions League thường xuyên như Arsenal có thể khiến anh thay đổi quyết định. Nếu Newcastle nhận được một lời đề nghị hợp lý về mặt kinh tế, khả năng thương vụ này xảy ra trong mùa hè tới là rất cao. Nhìn chung, đây không chỉ là bản hợp đồng bổ sung nhân sự, mà còn là bước đi chiến lược để Arsenal hoàn thiện cấu trúc đội hình cho tham vọng thống trị lâu dài.