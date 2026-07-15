Arsenal sẵn sàng đổi Viktor Gyokeres lấy Julian Alvarez để nâng tầm hàng công Trong nỗ lực bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh, Arsenal đang cân nhắc một quyết định táo bạo: để chân sút số một Viktor Gyokeres ra đi nhằm dọn đường đón nhà vô địch thế giới Julian Alvarez từ Atletico Madrid.

Arsenal đang tiến hành những bước đi chiến lược trên thị trường chuyển nhượng khi bắt đầu đàm phán sơ bộ với Atletico Madrid về trường hợp của Julian Alvarez. Đáng chú ý, Pháo thủ thành London sẵn sàng đưa chân sút chủ lực Viktor Gyokeres vào như một phần của thỏa thuận trao đổi để thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha nhả người.

Alvarez đang nóng lòng muốn rời Atletico. Ảnh: Getty.

Sự hoài nghi về năng lực của Viktor Gyokeres

Việc Arsenal sẵn sàng đặt chân sút người Thụy Điển lên bàn đàm phán phản ánh rõ những dấu hỏi về đẳng cấp thực sự của anh trong các trận cầu lớn. Dù kết thúc mùa giải 2025/26 với tư cách là người ghi bàn nhiều nhất cho câu lạc bộ, Gyokeres vẫn chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối về mặt phong độ và khả năng gánh vác hàng công.

Nhìn vào các thông số chuyên sâu, đóng góp của tiền đạo sinh năm 1998 tại Emirates chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Trong suốt chiến dịch Ngoại hạng Anh vừa qua, Gyokeres sở hữu 14 bàn thắng nhưng chỉ đóng góp vỏn vẹn 1 đường kiến tạo. Thống kê chi tiết cho thấy những hạn chế đáng kể:

Dứt điểm: 22 cú sút trúng đích.

22 cú sút trúng đích. Sáng tạo: 19 đường chuyền quyết định (Key passes).

19 đường chuyền quyết định (Key passes). Đột phá: Chỉ đạt 7 lần rê bóng thành công cả mùa.

Những con số này chỉ ra rằng Gyokeres thiếu khả năng độc lập tác chiến và tính đột biến khi đối đầu với các hàng phòng ngự lùi sâu. Việc chỉ có duy nhất một đường kiến tạo cho thấy sự thiếu liên kết với các vệ tinh xung quanh, điều khiến lối chơi tấn công của Arsenal trở nên dễ bị bắt bài và có phần "một màu".

Gyokeres có hiệu suất ghi bàn chưa đạt kỳ vọng. Ảnh: Getty.

Julian Alvarez: Mảnh ghép hoàn hảo cho Mikel Arteta

Trái ngược với sự hạn chế của Gyokeres, Julian Alvarez đại diện cho mẫu tiền đạo toàn diện mà huấn luyện viên Mikel Arteta khao khát. Theo chuyên gia phân tích Andy Brassell, tiền đạo người Argentina thuộc nhóm siêu sao có khả năng dẫn dắt hàng công bằng nguồn năng lượng vô tận và tinh thần cống hiến tối đa.

Alvarez sở hữu bộ kỹ năng đa dạng: từ việc tự tạo khoảng trống, dứt điểm sắc bén trong vòng cấm đến những cú sút xa đầy uy lực. Đặc biệt, khả năng di chuyển không bóng liên tục của anh sẽ mở ra nhiều không gian cho các đồng đội, một sự nâng cấp rõ rệt so với lối chơi tĩnh của Gyokeres.

Kế hoạch cải tổ toàn diện hàng công

Động thái săn đón Alvarez nằm trong kế hoạch làm mới triệt để hàng công của Arsenal. Bên cạnh thương vụ này, đội chủ sân Emirates vẫn đang tích cực triển khai các phương án khác:

Duy trì sự quan tâm dành cho Morgan Rogers (Aston Villa).

(Aston Villa). Thương thảo với Brugge để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Christos Tzolis .

. Vừa hoàn tất bán đứt Leandro Trossard sang Besiktas với giá 17 triệu bảng.

Quyết định đổi Gyokeres lấy Alvarez được xem là bước đi đầy tính toán. Trong bối cảnh Atletico Madrid kiên quyết giữ mức phí giải phóng hợp đồng của Alvarez lên tới 432 triệu bảng, việc đưa Gyokeres (người mà Atletico đang quan tâm) vào hợp đồng sẽ giúp Arsenal giảm bớt đáng kể gánh nặng tài chính. Nếu thành công, đây sẽ là cú hích quan trọng để Arsenal chinh phục những đỉnh cao mới tại Champions League và bảo vệ ngôi vương quốc nội.