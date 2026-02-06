Arsenal sẵn sàng kích nổ bom tấn 100 triệu euro mang tên Julian Alvarez Pháo thủ quyết tâm đưa ngôi sao của Atletico Madrid trở lại Ngoại hạng Anh nhằm giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn của Viktor Gyokeres và làm mới hàng công.

Dù đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với khoảng cách 6 điểm so với Manchester City, Arsenal của Mikel Arteta vẫn chưa có ý định dừng lại trong cuộc đua vũ trang tại châu Âu. Những thông tin mới nhất từ London cho thấy Pháo thủ đang chuẩn bị một kế hoạch đầy tham vọng: đưa Julian Alvarez trở lại xứ sở sương mù trong một thương vụ có giá trị lên tới chín con số.

Bài toán trung phong và nỗi thất vọng mang tên Viktor Gyokeres

Mùa hè 2026, Arsenal từng gây xôn xao khi chi ra 64 triệu bảng để sở hữu chữ ký của Viktor Gyokeres từ Sporting CP. Tuy nhiên, kỳ vọng lớn lao dành cho chân sút người Thụy Điển nhanh chóng trở thành nỗi lo lắng. Sau 22 lần ra sân tại đấu trường khắc nghiệt nhất nước Anh, Gyokeres chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng.

Alvarez đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal.

Mặc dù tổng số 11 pha lập công trên mọi đấu trường là con số không quá tệ, nhưng hiệu suất nghèo nàn trong các trận cầu đinh tại giải quốc nội là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo đội bóng phải cân nhắc lại. Sự thiếu sắc bén của Gyokeres vô tình tạo ra áp lực đè nặng lên các vệ tinh xung quanh, và Arsenal cần một giải pháp mang tính đột biến hơn để bảo vệ lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Gabriel Jesus và ngã rẽ sự nghiệp tại Emirates

Cùng lúc đó, tương lai của Gabriel Jesus đang trở thành dấu hỏi lớn. Atletico Madrid, dưới bàn tay nhào nặn của Diego Simeone, đang ráo riết săn đón tiền đạo người Brazil. Chiến lược gia người Argentina đặc biệt ưa thích lối chơi giàu năng lượng, khả năng pressing tầm cao và kết nối đội hình của Jesus – những phẩm chất được xem là ADN của hệ thống phòng ngự tại Wanda Metropolitano.

Giám đốc thể thao Andrea Berta đã sẵn sàng cho thương vụ này.

Với hợp đồng đáo hạn vào mùa hè 2027, Arsenal đang đứng trước một quyết định mang tính chiến lược: gia hạn để giữ chân một công thần, hay bán anh ngay lúc này để dọn đường cho một bom tấn trẻ trung và hiệu quả hơn. Giám đốc thể thao Andrea Berta của Atletico được cho là đã sẵn sàng nhập cuộc để đưa Jesus về La Liga, tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc hoán đổi gián tiếp giữa hai câu lạc bộ.

Julian Alvarez: Mảnh ghép đẳng cấp cho hệ thống của Arteta

Julian Alvarez không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Ngoại hạng Anh. Với kinh nghiệm quý báu tích lũy được trong màu áo Manchester City và bản năng sát thủ được mài giũa tại Atletico Madrid, tiền đạo người Argentina sở hữu đầy đủ bộ kỹ năng để tỏa sáng trong hệ thống 4-3-3 của Mikel Arteta. Khả năng di chuyển thông minh giữa các tuyến và kỹ năng dứt điểm đa dạng của Alvarez là điều mà Arsenal đang khát khao để chuyển hóa sự áp đảo về thế trận thành bàn thắng cụ thể.

Theo các báo cáo từ giới thạo tin, Arsenal sẵn sàng chi ra 100 triệu euro để thuyết phục đại diện Tây Ban Nha nhả người. Việc người đại diện của Alvarez xuất hiện tại London trong những ngày gần đây càng củng cố thêm niềm tin về một thương vụ kỷ lục sắp sửa diễn ra. Nếu thành công, Alvarez không chỉ là sự nâng cấp về mặt chuyên môn mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng thống trị bóng đá Anh và châu Âu của Pháo thủ trong những năm tới.