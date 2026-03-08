Arsenal sẵn sàng kích nổ thương vụ kỷ lục 130 triệu bảng với Vinicius Junior Cuộc đàm phán giữa Vinicius Junior và Real Madrid rơi vào bế tắc, tạo cơ hội để Arsenal lên kế hoạch chiêu mộ siêu sao người Brazil với mức phí kỷ lục.

Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Vinicius Junior và Real Madrid đang lâm vào bế tắc nghiêm trọng khi siêu sao người Brazil bước vào 12 tháng cuối cùng của bản cam kết. Nhận thấy cơ hội lịch sử, Arsenal đã sẵn sàng thực hiện một bước đi táo bạo với kế hoạch tài chính kỷ lục để đưa tiền đạo 26 tuổi về sân Emirates ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Thế bế tắc tại Bernabeu và thời cơ vàng của Arsenal

Dù Vinicius vẫn mong muốn gắn bó với Madrid và HLV Jose Mourinho coi anh là nhân tố nòng cốt cho mùa giải mới, những bất đồng về mặt tài chính cùng yêu cầu thù lao đang tạo nên khoảng cách khó san lấp. Nếu không thể đạt thỏa thuận trong thời gian tới, Real Madrid đứng trước nguy cơ đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất: mất trắng chân sút hàng đầu thế giới vào mùa hè năm sau.

Arsenal tỏ ra nghiêm túc trong vụ Vinicius. (Ảnh: Getty Images)

Bối cảnh này mang lại lợi thế lớn cho đội chủ sân Emirates. HLV Mikel Arteta từ lâu đã tìm kiếm một ngôi sao đẳng cấp thế giới để nâng tầm hàng công. Vị thế của Arsenal – với danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh và tấm vé lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước – được coi là điểm tựa vững chắc để thuyết phục tiền đạo người Brazil gia nhập dự án thể thao đầy tham vọng tại Bắc London.

Dự án thể thao và bài toán phá vỡ cấu trúc lương

Tài chính chắc chắn là rào cản lớn nhất trong thương vụ này. Vinicius được cho là đã từ chối mức lương 20 triệu euro sau thuế tại Real Madrid. Khi chuyển đổi sang hệ thống thuế của Anh, Arsenal có thể phải chi trả con số lên tới khoảng 600.000 bảng mỗi tuần. Mức thù lao này sẽ phá vỡ hoàn toàn cấu trúc lương của đội bóng, gấp đôi mức thu nhập 300.000 bảng mỗi tuần của Bukayo Saka.

Vinicius đến Arsenal để giúp CLB London giải tỏa cơn khát Champions League. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh khoản phí chuyển nhượng dự kiến vượt mốc 130 triệu bảng, ban lãnh đạo Arsenal đã tính đến bài toán thương mại. Sở hữu tới 64 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội – gấp đôi tổng số của toàn bộ đội hình Arsenal cộng lại – Vinicius là một thương hiệu toàn cầu. Sự xuất hiện của anh hứa hẹn mang lại cú hích khổng lồ về doanh thu bán áo đấu cũng như các hợp đồng tài trợ.

Rủi ro chiến thuật và thử thách quản trị cái tôi

Bên cạnh giá trị chuyên môn, thương vụ này cũng đặt ra không ít hoài nghi về mặt thích nghi chiến thuật. Môi trường Ngoại hạng Anh đòi hỏi cường độ va chạm cao cùng khả năng hỗ trợ phòng ngự liên tục. HLV Mikel Arteta luôn yêu cầu khắt khe các cầu thủ chạy cánh phải lùi sâu bọc lót cho hậu vệ biên – điều có thể trở thành bài toán khó đối với một ngôi sao quen được ưu đãi vị thế đặc cách tại La Liga.

Hơn thế nữa, bài toán quản trị phòng thay đồ cũng mang đến thử thách cho chiến lược gia người Tây Ban Nha. Vinicius từng có những va chạm công khai với Xabi Alonso tại Madrid khi bị thay ra sớm. Lịch sử Arsenal cũng từng ghi nhận bài học từ Mesut Ozil – một siêu sao khác cập bến Emirates từ Real Madrid nhưng sau đó phải ra đi trong rạn nứt. Việc kiểm soát một cái tôi mang tầm vóc "Galactico" như Vinicius mà không làm ảnh hưởng đến tính kỷ luật của tập thể sẽ là chìa khóa quyết định sự thành bại của thương vụ bom tấn này.