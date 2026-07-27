Arsenal sẵn sàng phá kỷ lục 137 triệu bảng mua Vinicius Junior nếu dọn dẹp xong đội hình Arsenal sẵn sàng chi 137 triệu bảng mua Vinicius Junior, nhưng Giám đốc Andrea Berta phải thanh lọc lực lượng để tránh vi phạm quy tắc tài chính Ngoại hạng Anh.

Giới thượng tầng Arsenal đang chuẩn bị cho một trong những thương vụ táo bạo nhất lịch sử Ngoại hạng Anh: chiêu mộ siêu sao Vinicius Junior từ Real Madrid với mức phí kỷ lục lên tới 137 triệu bảng. Nếu thành công, con số này sẽ vượt qua cột mốc 125 triệu bảng mà Liverpool từng chi ra để sở hữu Alexander Isak từ Newcastle United, biến chân sút người Brazil trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử giải đấu.

Vinicius lọt tầm ngắm Arsenal. Ảnh: Getty.

Đẳng cấp vượt trội và nút thắt tại Santiago Bernabeu

Sự khao khát của Pháo thủ xuất phát từ phong độ ấn tượng của Vinicius. Trong chiến dịch 2025/26, tiền đạo cánh 26 tuổi tiếp tục duy trì hiệu suất săn bàn đáng sợ khi bỏ túi 22 pha lập công cùng 14 đường kiến tạo sau 53 trận đấu trên mọi đấu trường cho Real Madrid. Đẳng cấp của tuyển thủ Brazil tiếp tục được khẳng định tại World Cup 2026, nơi anh rực sáng với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 5 lần ra sân.

Điểm mấu chốt của thương vụ nằm ở yếu tố hợp đồng: giao kèo hiện tại giữa Vinicius và Real Madrid chỉ còn thời hạn 12 tháng. Mặc dù thuyền trưởng Jose Mourinho không mặn mà với việc bán đi ngôi sao quan trọng nhất hàng công, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn dự kiến tổ chức các cuộc thảo luận gia hạn vào cuối tháng 7. Nếu cuộc thương thảo này rơi vào bế tắc, cơ hội sẽ rộng mở cho đội bóng thành London.

Bài toán cân bằng tài chính của Giám đốc Andrea Berta

Dù ban lãnh đạo Arsenal đã bật đèn xanh cho kế hoạch mua sắm bom tấn, thử thách lớn nhất lúc này lại nằm ở quy định tài chính. Giám đốc Andrea Berta đang đối mặt với bài toán hóc húa khi ngân sách chuyển nhượng của đội bóng rơi vào trạng thái thâm hụt.

Ở chiều mua, Arsenal đã chi 69 triệu bảng để mang về Piero Hincapie và Christos Tzolis. Ngược lại, họ mới thu về 32 triệu bảng từ việc nhượng lại Jakub Kiwior, Karl Hein và Leandro Trossard. Để không vi phạm các quy tắc tài chính của giải đấu, Pháo thủ bắt buộc phải thanh lý nhân sự trước khi kích nổ bom tấn.

Martinelli có khả năng rời Arsenal. Ảnh: Imago.

Cuộc đại thanh lọc quy mô lớn tại sân Emirates

Để dọn dẹp quỹ lương và tích lũy ngân sách, danh sách những cầu thủ phải chia tay sân Emirates đang kéo dài. Arsenal có thể phải đàm phán bán hoặc chấp nhận chịu lỗ hàng loạt cái tên như Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli, Reiss Nelson, Fabio Vieira, Ben White và tài năng trẻ Ethan Nwaneri.

Đáng chú ý, tương lai của bộ đôi trụ cột Martin Odegaard và Kai Havertz cũng đang bị đặt dấu hỏi. Việc cả hai đều nhạy cảm với chấn thương cùng thời hạn hợp đồng chỉ còn hai năm khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc kỹ lưỡng trong tính toán chiến lược.

Khả năng hoàn tất thương vụ lịch sử này phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến đàm phán nội bộ tại Madrid. Nếu Real Madrid thất bại trong việc giữ chân trụ cột, Arsenal chính là bến đỗ tiềm năng nhất để đưa tuyển thủ Brazil gia nhập Ngoại hạng Anh trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2026 khép lại.