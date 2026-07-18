Arsenal sẵn sàng phá kỷ lục vì Morgan Rogers, MU gia cố hàng thủ bằng Neco Williams Kỳ chuyển nhượng hè 2026 chứng kiến những bước đi táo bạo từ các ông lớn Ngoại hạng Anh khi Arsenal nhắm tới thương vụ 100 triệu bảng, còn MU nỗ lực trẻ hóa đội hình.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang nóng dần lên với những kế hoạch đầy tham vọng từ các đội bóng lớn. Tâm điểm chú ý đổ dồn về phía Bắc London khi Arsenal sẵn sàng thực hiện một thương vụ bom tấn, trong khi Manchester United và Chelsea cũng không đứng ngoài cuộc đua nâng cấp đội hình.

Arsenal và canh bạc 100 triệu bảng mang tên Morgan Rogers

Arsenal đã chính thức xác định Morgan Rogers của Aston Villa là mục tiêu chuyển nhượng số một trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Sau những màn trình diễn bùng nổ tại Ngoại hạng Anh, giá trị của ngôi sao người Anh đã tăng vọt, được định giá lên tới hơn 100 triệu bảng.

Sự thăng tiến vượt bậc của Rogers không chỉ nằm ở những bàn thắng mà còn ở khả năng gây đột biến cao trong lối chơi. Theo Sky Sports, Pháo thủ dự kiến sẽ sớm đưa ra lời đề nghị chính thức nhằm vượt mặt các đối thủ cạnh tranh. Việc chiêu mộ Rogers được xem là bước đi chiến lược của huấn luyện viên Mikel Arteta nhằm tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa.

Morgan Rogers đang trở thành cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Getty.

Manchester United nhắm 'máy chạy' Neco Williams

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hậu vệ cánh Neco Williams của Nottingham Forest. Tuyển thủ xứ Wales 25 tuổi được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở cả hai hành lang cánh và nền tảng thể lực ấn tượng.

Trong bối cảnh hệ thống phòng ngự cần thêm những phương án dự phòng chất lượng và có tính đột biến, Williams nổi lên như một lựa chọn hợp lý. Football Insider cho biết MU kỳ vọng sự góp mặt của cựu cầu thủ Liverpool sẽ gia tăng đáng kể chiều sâu đội hình cho các chiến dịch dài hơi mùa tới.

Lời chia tay của Mohamed Salah và biến động tại Chelsea

Một thông tin gây chấn động khác là việc Mohamed Salah chuẩn bị khép lại hành trình đầy vinh quang tại sân Anfield. Ở tuổi 34, chân sút người Ai Cập được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Besiktas tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là bước ngoặt lớn, đánh dấu sự kết thúc của một trong những kỷ nguyên thành công nhất của một cá nhân tại Liverpool.

Trong khi đó, Chelsea đang đối mặt với bài toán kinh tế khi muốn sở hữu Maxence Lacroix từ Crystal Palace. Đội bóng Nam London yêu cầu mức phí 55 triệu bảng cho trung vệ người Pháp. Với phong độ ổn định, Lacroix được xem là phương án lý tưởng để khỏa lấp những lỗ hổng nơi hàng thủ của The Blues.

Tottenham và Juventus tích cực thanh lọc đội hình

Tại một diễn biến khác, Tottenham đang lên kế hoạch "giải cứu" Crysencio Summerville khỏi West Ham United sau khi đội bóng này chính thức xuống hạng. Ngôi sao người Hà Lan với tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện là mục tiêu mà Spurs đã theo dõi từ lâu.

Summerville có thể là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của Tottenham. Ảnh: Getty.

Tại Serie A, Juventus đang hoạt động rất tích cực trên thị trường. Đội bóng thành Turin đang đàm phán với Aston Villa để chiêu mộ thủ thành Emiliano Martinez. Dù lời đề nghị ban đầu 5,5 triệu bảng đã bị từ chối (Villa yêu cầu 10,2 triệu bảng), nhưng quá trình thương thảo vẫn đang diễn ra.

Bên cạnh đó, Juventus cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Folarin Balogun từ Monaco. Chân sút người Mỹ đang nhận được sự quan tâm từ cả Borussia Dortmund và Sunderland, nhưng sức hút từ gã khổng lồ nước Ý dường như đang chiếm ưu thế.

Bảng tóm tắt các thương vụ đáng chú ý sáng 18/7