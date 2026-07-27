Arsenal sẵn sàng phá vỡ kỷ lục quỹ lương để chiêu mộ siêu sao Vinicius Junior Pháo thủ thành London sẵn sàng vượt mức lương 400.000 bảng mỗi tuần để đưa Vinicius Junior về Emirates nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch Champions League.

Arsenal đang chuẩn bị kích hoạt một trong những thương vụ chuyển nhượng gây chấn động nhất bóng đá châu Âu. Đội chủ sân Emirates sẵn sàng phá vỡ cấu trúc tài chính truyền thống để trao cho tiền đạo Vinicius Junior bản hợp đồng lớn nhất lịch sử câu lạc bộ, nhằm hiện thực hóa mục tiêu chinh phục đỉnh cao Champions League.

Arsenal sẵn sàng chốt hợp đồng khủng cho Vinicius.

Từ cuộc cải tổ quỹ lương đến tham vọng nâng tầm đẳng cấp

Hiện tại, Vinicius Junior đang bỏ túi 400.000 bảng mỗi tuần tại Real Madrid. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Arsenal đã thảo luận nội bộ và thống nhất kế hoạch đưa ra mức đãi ngộ vượt trội so với con số này. Nguồn tin thân cận khẳng định vấn đề tài chính sẽ không trở thành rào cản trong tham vọng của HLV Mikel Arteta.

Động thái này thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược quản trị của đội bóng bắc London. Khi Mikel Arteta tiếp quản băng ghế huấn luyện vào năm 2019, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng phải miệt mài dọn dẹp quỹ lương bằng cách đẩy đi những ngôi sao nhận thu nhập cao nhưng đóng góp hạn chế như Mesut Ozil hay Pierre-Emerick Aubameyang. Giờ đây, sau khi giữ chân thành công Bukayo Saka bằng bản hợp đồng 365.000 bảng/tuần, Arsenal đã sẵn sàng trải thảm đỏ đón các siêu sao hàng đầu thế giới.

Bài toán 12 tháng hợp đồng của Florentino Perez

Trải qua một kỳ chuyển nhượng tương đối trầm lắng với hai tân binh Christos Tzolis và thủ thành Illan Meslier, Arsenal cần một cú đích thực sự để đứng dậy sau thất bại ở trận chung kết Champions League trước Paris Saint-Germain mùa trước. Dù từng cân nhắc Bradley Barcola của PSG với giá 145 triệu bảng, Giám đốc thể thao Andrea Berta cùng ban lãnh đạo vẫn coi Vinicius là phương án nâng cấp hỏa lực tối ưu.

Arteta muốn một ngôi sao đẳng cấp thế giới như Vinicius.

Ở chiều ngược lại, tình thế của Real Madrid đang trở nên mỏng manh. Tân HLV Jose Mourinho xem chân sút sinh năm 2000 là hạt nhân trong chiến dịch chinh phục chiếc cúp C1 thứ 16. Mặc dù từng xảy ra bất đồng trong quá khứ khi Mourinho còn dẫn dắt Benfica, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn đánh giá rất cao năng lực của ngôi sao người Brazil.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất lại thuộc về Chủ tịch Florentino Perez khi Vinicius đã bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng. Nguy cơ mất trắng ngôi sao sáng giá nhất vào hè năm sau là điều Real Madrid phải tính đến, nhất là trong bối cảnh Đội bóng Hoàng gia đang dồn ngân sách đuổi theo những mục tiêu khác như Yan Diomande từ RB Leipzig với mức phí hơn 100 triệu bảng.

Theo kế hoạch, Arsenal sẽ bước vào loạt trận giao hữu tiền mùa giải khởi đầu bằng cuộc đối đầu với Girona vào rạng sáng 2/8, trước khi đụng độ Real Betis, Borussia Dortmund và Como. Thầy trò Arteta sẽ chính thức mở màn mùa giải mới bằng trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) gặp Manchester City lúc 21h00 ngày 16/8. Một bản hợp đồng mang tên Vinicius Junior trước thời điểm này sẽ là cú hích tinh thần vô giá cho tham vọng xưng vương của Pháo thủ.