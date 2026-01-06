Arsenal sau vinh quang Ngoại hạng Anh: Thách thức bước ra khỏi vùng an toàn tại Champions League Dù đăng quang Ngoại hạng Anh sau 22 năm, thất bại trước Paris Saint-Germain tại Budapest phơi bày khoảng cách về đẳng cấp kiểm soát bóng và sự cần thiết phải thay đổi của Pháo thủ.

Thất bại trên chấm luân lưu trước Paris Saint-Germain tại Budapest khiến Arsenal lỡ hẹn với chiếc cúp bạc Champions League danh giá lần đầu tiên trong lịch sử. Trận thua này không chỉ là một kết quả đơn thuần mà còn phơi bày khoảng cách lớn về đẳng cấp kiểm soát bóng giữa Pháo thủ và các đối thủ hàng đầu châu lục.

Arsenal dẫn bàn trước nhưng lùi quá sớm đội hình.

Nghịch lý về khả năng kiểm soát trong các trận cầu lớn

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal chỉ nắm giữ 25% thời lượng kiểm soát bóng trong trận chung kết tại Budapest. Kai Havertz ghi bàn mở tỷ số, nhưng đó cũng là cú sút trúng đích duy nhất mà đại diện nước Anh thực hiện được trong suốt 120 phút. Lối đá phòng ngự lùi sâu cực đoan khiến tiền vệ Joao Neves bên phía đối phương thẳng thắn nhận xét rằng Paris Saint-Germain là đội duy nhất muốn chơi bóng.

Sự chênh lệch còn thể hiện rõ qua con số thống kê: đối thủ thực hiện tới 885 đường chuyền so với 285 của Arsenal. Cựu danh thủ Matthew Upson nhận định áp lực từ cuộc đua danh hiệu cuối mùa đã đẩy Pháo thủ vào chế độ "phòng ngự". Thực tế này buộc ban huấn luyện phải cân nhắc việc tinh chỉnh phong cách thi đấu để thoát khỏi hình ảnh một đội bóng chỉ biết chịu trận khi ra đấu trường quốc tế.

Sự đối lập giữa thành công quốc nội và lối chơi thiếu đột biến

Arsenal vừa khép lại một chiến dịch Ngoại hạng Anh rực rỡ khi lên ngôi vô địch sau 22 năm chờ đợi, bỏ xa Manchester City 7 điểm. Đội bóng London sở hữu hiệu số bàn thắng bại dẫn đầu toàn giải, ghi tới 76 bàn thắng từ các tình huống bóng sống. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là không ít hoài nghi về sự sáng tạo.

Trong giai đoạn nước rút, lối chơi ban bật đẹp mắt giữa những ngôi sao như Bukayo Saka, Martin Odegaard và Declan Rice dần bị thay thế bằng sự thận trọng tối đa. Arsenal phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định và có đến 20 trận thắng với cách biệt tối thiểu một bàn. Hệ quả là họ thường hụt hơi hoặc đánh mất thế trận ở các trận cầu sinh tử, tiêu biểu là thất bại tại chung kết Carabao Cup trước Manchester City với thời lượng kiểm soát bóng vỏn vẹn 38%.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh vẫn chưa đủ cho tham vọng BLĐ Arsenal.

Kế hoạch chuyển mình để chinh phục đỉnh cao châu Âu

Để chấm dứt chuỗi 226 trận chinh chiến ở sân chơi châu lục mà chưa thể chạm tay vào vinh quang, Arsenal cần những thay đổi chiến thuật mang tính bước ngoặt. Bản thân Arteta thừa nhận: "Chúng tôi cần làm tốt hơn, phải tiến bộ và tìm ra những biên độ khác nhau để đạt được kết quả mong muốn".

Hệ thống phòng ngự với David Raya, Gabriel, William Saliba và Declan Rice đã hoạt động xuất sắc, nhưng điều này vô tình làm lu mờ vai trò của các cầu thủ tấn công. Hiện tại, ban lãnh đạo Arsenal đang tích cực theo dõi tiền đạo Julian Alvarez và tìm kiếm thêm một ngôi sao chạy cánh trái chất lượng để chia sẻ gánh nặng với Bukayo Saka và Leandro Trossard. Việc chiêu mộ thêm nhân sự mới kết hợp với việc phát huy vai trò của các hậu vệ biên được kỳ vọng sẽ giúp Pháo thủ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các thế lực lớn nhất tại châu Âu trong tương lai gần.