Arsenal sẩy chân tại Gtech Community: Nỗi lo từ những tình huống cố định Dù Noni Madueke mở tỷ số bằng cú đánh đầu hiểm hóc, Arsenal vẫn phải chia điểm với Brentford sau bàn gỡ của Lewis-Potter, lỡ cơ hội nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi.

Trận đấu muộn nhất vòng 26 Ngoại hạng Anh chứng kiến Arsenal đánh rơi 2 điểm đầy tiếc nuối trước một Brentford đầy bản lĩnh. Kết quả hòa 1-1 không chỉ phản ánh đúng cục diện giằng co trên sân Gtech Community mà còn bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của "Pháo thủ" trước các tình huống bóng chết.

Thế trận giằng co và sự bế tắc của Pháo thủ

Hành quân tới sân khách, HLV Mikel Arteta thực hiện 4 sự thay đổi nhân sự, nổi bật là sự góp mặt của Viktor Gyokeres thay thế Kai Havertz. Tuy nhiên, Arsenal nhanh chóng vấp phải lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật từ phía Brentford. Dù kiểm soát bóng lên tới 60%, đội khách hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên phá khối đội hình thấp được chỉ huy bởi thủ thành Caoimhin Kelleher.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.12 trong hiệp một đã nói lên sự thiếu sắc bén của hàng công Arsenal. Thậm chí, nếu không có pha bay người cứu thua xuất thần của David Raya ở phút 22 sau cú đánh đầu của Igor Thiago, Arsenal đã phải nhận bàn thua sớm.

Khoảnh khắc Madueke và màn đáp trả từ vũ khí ném biên

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Sau nhiều nỗ lực ép sân, Arsenal cuối cùng cũng tìm được đường vào khung thành đối phương ở phút 61. Từ quả tạt chính xác của Piero Hincapie, Noni Madueke bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 15 của Madueke tại giải đấu, giúp cởi bỏ áp lực tâm lý cho toàn đội.

Noni Madueke ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu. Phút 71, Brentford tận dụng triệt để "vũ khí" ném biên mạnh của Michael Kayode. Sau pha đánh đầu nối của Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter băng vào dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1.

Lewis-Potter giúp Brentford giữ 1 điểm ở lại.

Kịch tính những phút cuối và cục diện bảng xếp hạng

Những phút cuối trận diễn ra đầy kịch tính với các pha "ăn miếng trả miếng". Phút 88, trung vệ trẻ Cristhian Mosquera có pha xoạc bóng cứu thua mười mươi cho Arsenal ngay trước mũi giày của Igor Thiago. Ở chiều ngược lại, Gabriel Martinelli cũng bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu khi không thể đánh bại Kelleher ở phút bù giờ thứ 3.

Trận hòa này khiến Arsenal vẫn giữ ngôi đầu nhưng không thể bứt phá xa hơn so với Manchester City và Aston Villa. Với Brentford, 1 điểm trước đội bóng đầu bảng là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu kiên cường.

Thông số Brentford Arsenal Tỷ số 1 1 Người ghi bàn Keane Lewis-Potter (71') Noni Madueke (61') Kiểm soát bóng 40% 60%

Đội hình xuất phát của hai đội trong cuộc đối đầu này: